La police de Hong Kong émet des mandats d’arrêt contre huit militants étrangers

La police de Hong Kong a accusé lundi huit militants basés à l’étranger d’atteintes graves à la sécurité nationale, notamment de collusion étrangère et d’incitation à la sécession, et a offert des récompenses pour toute information menant à une arrestation.

Les accusés sont les militants Nathan Law, Anna Kwok et Finn Lau, les anciens législateurs Dennis Kwok et Ted Hui, l’avocat et juriste Kevin Yam ; le syndicaliste Mung Siu-tat ; et le commentateur en ligne Yuan Gong-yi, a déclaré la police lors d’une conférence de presse.

« Ils ont encouragé les sanctions … pour détruire Hong Kong et intimider les responsables », a déclaré aux journalistes Steve Li, un officier du département de la sécurité nationale de la police.

En émettant des avis de recherche et des récompenses de 1 million de dollars de Hong Kong (127 656 dollars) chacun, la police a déclaré que les avoirs des accusés seraient gelés dans la mesure du possible et a averti le public de ne pas les soutenir financièrement.

Les avis accusaient les militants de demander à des puissances étrangères d’imposer des sanctions à Hong Kong et à la Chine.

Les militants sont basés dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie. Yam est un citoyen australien. Ils sont recherchés en vertu d’une loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à l’ancienne colonie britannique en 202 après que le centre financier a été secoué par de longues manifestations anti-chinoises l’année précédente.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a critiqué la décision de délivrer les mandats d’arrêt. Il a déclaré que son gouvernement « ne tolérera aucune tentative de la Chine d’intimider et de faire taire les gens au Royaume-Uni et à l’étranger ».

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que son gouvernement était « profondément déçu ». Elle a déclaré que l’Australie avait toujours exprimé sa préoccupation quant à l’application large de la loi sur la sécurité nationale.

Certains pays, dont les États-Unis, affirment que la loi a été utilisée pour réprimer le mouvement pro-démocratique de la ville et a sapé les droits et libertés garantis par la formule « un pays, deux systèmes », convenue lorsque Hong Kong est revenue à la domination chinoise en 1997.

Les autorités chinoises et hongkongaises affirment que la loi a rétabli la stabilité nécessaire pour préserver le succès économique de Hong Kong.

Les militants défient

Plusieurs des militants accusés ont déclaré qu’ils ne cesseraient pas leur travail de plaidoyer à Hong Kong.

« C’est mon devoir (…) de continuer à dénoncer la répression qui se déroule en ce moment, contre la tyrannie qui règne désormais sur la ville qui était autrefois l’une des plus libres d’Asie », a déclaré Yam, chercheur principal à Georgetown. Centre de droit asiatique de l’université, a déclaré à Reuters par téléphone depuis l’Australie.

« Hong Kong me manque, mais dans l’état actuel des choses, aucune personne rationnelle ne reviendrait », a ajouté Yam, que la police a accusé d’avoir rencontré des responsables étrangers pour imposer des sanctions contre des responsables, des juges et des procureurs de Hong Kong.

L’ancien député du parti démocrate Ted Hui a déclaré à Reuters que la « prime » s’ajoute aux mandats d’arrêt déjà émis contre lui en vertu de la loi sur la sécurité nationale, mais « les pays libres ne nous extraderont pas ».

« La prime (…) montre plus clairement aux démocraties occidentales que la Chine se dirige vers un autoritarisme plus extrême », a-t-il déclaré en Australie, où il vit depuis 2021 avec un visa relais.

Anna Kwok, directrice exécutive du Hong Kong Democracy Council, a déclaré à Reuters depuis Washington qu’elle ne reculerait pas.

« Une chose essentielle que j’exhorte le président Biden à faire immédiatement est de dire un NON fort et ferme à l’éventuelle entrée de (le directeur général de Hong Kong) John Lee aux États-Unis pour la réunion de l’APEC de novembre à San Francisco », a écrit Kwok.

« C’est l’homme qui a orchestré la répression transnationale de grande envergure », a-t-elle déclaré. « Bar John Lee. »

Finn Lau, un militant basé à Londres, a déclaré à Reuters que la récompense était motivée par le fait que de nombreux pays démocratiques avaient suspendu les traités d’extradition avec Hong Kong.

Nathan Law, qui a obtenu le statut de réfugié au Royaume-Uni il y a deux ans, a déclaré que les habitants de Hong Kong ne devraient pas coopérer. « Nous ne devons pas nous limiter, nous autocensurer, être intimidés ou vivre dans la peur », a-t-il déclaré sur Twitter.

Pas un « spectacle politique »

La police a déclaré lors de la conférence de presse que 260 personnes avaient été arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale, dont 79 reconnues coupables d’infractions telles que la subversion et le terrorisme, mais a admis que les chances de poursuites étaient minces si les accusés restaient à l’étranger.

« Nous ne montons certainement pas un spectacle politique ni ne propageons la peur », a déclaré Li, le responsable de la police.

« S’ils ne reviennent pas, nous ne pourrons pas les arrêter, c’est un fait », a-t-il déclaré. « Mais nous n’arrêterons pas de les vouloir.