Un patient atteint de coronavirus âgé de 63 ans a été arrêté à Hong Kong après que son évasion d’une salle d’isolement d’un hôpital a déclenché une chasse à l’homme effrénée à travers la ville.

Hong Kong, un territoire chinois semi-autonome qui lutte actuellement contre une quatrième vague d’infections, impose des exigences strictes en matière de quarantaine et d’isolement pour les personnes qui contractent le virus et leurs contacts étroits. Ceux dont le test est positif, qu’ils soient symptomatiques ou non, sont envoyés dans un hôpital pour traitement et suivi jusqu’à ce qu’ils soient négatifs, tandis que leurs contacts étroits sont envoyés dans des camps de quarantaine pendant deux semaines. Les départs non interdits des installations de quarantaine et d’isolement sont illégaux et peuvent entraîner une peine de deux mois de prison et une amende de 645 $.

Le patient, Li Wan-keung, s’est échappé vendredi alors que les médecins et les infirmières étaient occupés avec d’autres patients, ont indiqué les autorités sanitaires. Il a échappé à la détection pendant 54 heures, même après que la police a publié son nom et sa photo sur leurs comptes de réseaux sociaux.

M. Li a été arrêté dimanche soir et ramené à l’hôpital. Un représentant de la police a déclaré lundi que la force avait reçu une information sur les allées et venues de M. Li et avait envoyé des policiers pour l’arrêter.