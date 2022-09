La police de Hong Kong arrête le président du plus grand groupe de journalistes

HONG KONG (AP) – Le président de la plus grande association de journalistes de Hong Kong a été arrêté mercredi pour avoir prétendument fait obstruction à la police et aux troubles publics lors d’un reportage, le dernier cas suscitant des inquiétudes quant au déclin de la liberté des médias dans la ville.

Ronson Chan, président de l’Association des journalistes de Hong Kong et employé du média Channel C, et un collègue avaient prévu de rendre compte d’une réunion de propriétaires d’appartements publics dans le quartier de Mong Kok, a rapporté Channel C.

Les deux hommes ont été arrêtés par la police et invités à présenter leurs cartes d’identité. Chan a ensuite été arrêté.

La police a déclaré avoir découvert mercredi deux hommes “agissant de manière suspecte” et leur a ordonné de produire une pièce d’identité. Ils ont déclaré qu’un homme de 42 ans du nom de Li s’était conformé, tandis qu’un homme de 41 ans du nom de Chan avait refusé de montrer une pièce d’identité malgré de multiples avertissements.

Il a été arrêté pour entrave à la police dans l’exercice de ses fonctions et pour troubles dans les lieux publics, a indiqué la police. Ils n’ont pas pleinement identifié l’homme arrêté, comme c’est la pratique normale de la police.

L’Association des journalistes de Hong Kong n’a pas immédiatement commenté l’arrestation de Chan.

L’arrestation de Chan intervient au milieu des inquiétudes concernant le déclin de la liberté des médias dans la ville à la suite de la mise en œuvre d’une loi stricte sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 visant à mettre fin à la dissidence à Hong Kong après des mois de manifestations antigouvernementales en 2019.

Mercredi également, cinq orthophonistes de Hong Kong ont été reconnus coupables de sédition après avoir imprimé une série de livres pour enfants sur les moutons et les loups qui, selon un tribunal, visaient à inciter à la haine contre les autorités. Ils pourraient encourir jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Depuis la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, les médias jugés critiques à l’égard du gouvernement ou ceux qui sont trop favorables à la démocratie ont été perquisitionnés par la police et contraints de fermer.

Le journal Apple Daily, fondé par le magnat des médias et activiste au franc-parler Jimmy Lai, a été contraint de fermer l’année dernière après que la police a gelé des millions de dollars d’actifs de ses affiliés lors d’une enquête pour des raisons de sécurité nationale.

Plus tard, Stand News, où Chan travaillait, a également cessé ses activités après que plusieurs rédacteurs en chef et membres du conseil d’administration aient été arrêtés et accusés de sédition.

Hong Kong, autrefois considérée comme un bastion de la liberté des médias en Asie, se classe désormais 148e sur 180 pays et territoires dans l’indice de la liberté de la presse 2022 de Reporters sans frontières, contre 80e en 2021. L’organisation cite la loi sur la sécurité nationale comme raison pour le déclin de la liberté des médias dans la ville.

The Associated Press