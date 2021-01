HONG KONG – La police de Hong Kong a arrêté des dizaines de responsables et militants élus en faveur de la démocratie mercredi matin, soupçonnés de porter atteinte à une nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après avoir tenté d’organiser une élection primaire informelle l’année dernière pour la législature de la ville. Les arrestations massives ont marqué la plus grande rafle à ce jour en vertu de la loi sur la sécurité nationale, que le gouvernement central chinois a introduite à Hong Kong en juin pour mettre fin à des mois de violentes manifestations anti-Pékin. Cette décision suggérait que les autorités jetaient un large filet pour quiconque avait joué un rôle de premier plan dans l’opposition au gouvernement, même après que les fonctionnaires avaient promis que la loi n’affecterait qu’un petit nombre de personnes. La police de Hong Kong n’a pas immédiatement identifié les personnes arrêtées et a déclaré que le décompte exact des personnes détenues n’était pas disponible. Les infractions présumées ont également souligné les efforts des responsables gouvernementaux pour affaiblir toute opposition significative dans les institutions politiques de la ville. Parmi les personnes arrêtées se trouvaient au moins six anciens membres du Conseil législatif, un certain nombre de conseillers de district – une position élue hyperlocale dominée par des personnalités pro-démocratie – et plusieurs militants. Ils comprenaient des personnalités qui avaient appelé à une confrontation agressive avec les autorités et celles qui avaient soutenu des tactiques plus modérées.

Dans une vidéo Facebook Live diffusée par Ng Kin Wai, un conseiller de district, alors que la police arrivait à sa porte, un officier a pu être entendu dire qu’il arrêtait M. Ng, soupçonné de «subversion du pouvoir de l’État». L’officier dit qu’il a «des raisons de croire» que M. Ng avait participé à la primaire afin de gagner ses fonctions et finalement «de forcer la directrice générale Carrie Lam à démissionner». (En vertu de la loi de Hong Kong, si les législateurs opposent deux fois leur veto au budget du gouvernement, le dirigeant doit démissionner.) Le compte Twitter de Joshua Wong, l’ancien dirigeant étudiant qui est l’un des visages les plus importants des manifestations de Hong Kong, a déclaré que la police avait également perquisitionné le domicile de M. Wong mercredi matin parce qu’il avait participé à la primaire.

M. Wong purge plus d’un an de prison pour son rôle dans une manifestation de 2019, une accusation non liée à la loi sur la sécurité nationale. Les condamnations en vertu de la loi sur la sécurité peuvent entraîner des peines beaucoup plus longues. Selon les pages de médias sociaux des personnes arrêtées ou de leurs partisans, au moins certains des détenus ont été accusés de subvertir le pouvoir de l’État – une infraction à la loi sur la sécurité – parce qu’ils avaient participé à la primaire informelle en juillet. Le groupe avait espéré réduire le nombre de candidats prévoyant de se présenter aux élections du Conseil législatif en septembre.