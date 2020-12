Certains manifestants avaient appelé à l’indépendance de Hong Kong et brandi des pancartes indiquant « Hong Kong libre, révolution de notre temps », considérée comme sécessionniste et interdite en vertu de la loi sur la sécurité nationale de la ville.

La police a déclaré avoir arrêté huit personnes pour une manifestation non autorisée et une incitation à la sécession, mais n’a pas précisé qui elles étaient ni si les arrestations étaient liées à la manifestation universitaire.

Les arrestations interviennent alors que Hong Kong et Pékin s’attaquent de plus en plus aux désaccords de la ville, après que Pékin a imposé une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong l’année dernière pour freiner des mois de troubles politiques et de manifestations anti-gouvernementales.