La police de Hamilton enquête sur l'autocollant `` White Lives Matter '' sur l'annonce de la campagne en tant que crime de haine

À peine deux semaines avant les élections municipales de l’Ontario, le candidat au poste de conseiller du quartier 14, Kojo Damptey, a dû suspendre ses efforts de porte-à-porte et de campagne pour nettoyer un autocollant raciste couvrant l’une de ses publicités sur un abribus de Hamilton Mountain.

“C’est un rappel des choses qui ne vont pas avec Hamilton et le Canada”, a déclaré Damptey, qui est noir, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi.

“Quelqu’un ou un groupe de personnes prend le temps d’afficher un message anti-suprématiste noir et blanc sur une publicité pour un bus. Cela évoque certaines des choses sur lesquelles nous avons essayé d’attirer l’attention dans cette ville. C’est malheureux et nous verrons si nous pouvons découvrir qui l’a fait.”

Son partenaire pouvait être vu dans la vidéo derrière lui, nettoyant les restes de l’autocollant qui disait “les vies blanches comptent, il est temps de prendre position, les blancs d’abord”.

L’autocollant, sur un abribus près d’Upper Paradise Road et de Mohawk Road West, affichait également une URL vers un groupe sur Telegram, une plateforme de messagerie cryptée.

L’autocollant a été placé sur une partie du visage de Damptey.

Damptey est l’ancien directeur exécutif du Hamilton Centre For Civic Inclusion (HCCI) et un chef de file parmi tous ceux de la ville qui dénoncent le racisme.

La police enquête sur un incident qualifié de crime de haine

Le porte-parole de la police de Hamilton, Jackie Penman, a déclaré à CBC que les agents enquêtaient sur l’incident en tant que crime haineux.

“L’incident a été signalé ce matin. Nous pensons qu’il s’est produit entre le 9 et le 10 octobre”, a-t-elle écrit dans un e-mail.

“Les crimes haineux à Hamilton ne sont pas acceptables. Sans contrôle, les crimes haineux peuvent avoir un impact considérable sur les communautés. Il s’agit d’une enquête active et en cours. Les discours haineux et toutes les formes de racisme n’ont pas leur place dans notre communauté.”

Après que Damptey et l’Equity Network, un groupe local de défense contre le racisme, aient publié sur l’autocollant en ligne, de nombreuses réponses condamnant le vandalisme ont afflué.

“Il y a une réaction réactionnaire des Blancs à Hamilton où ceux qui ont perçu leur pouvoir et leurs privilèges voient tout leadership émergent non blanc comme une menace directe à leur suprématie blanche. Les sifflets de chien de certains candidats à cet effet se font clairement entendre.” a tweeté Matthew Green, député néo-démocrate de Hamilton-Centre.

“C’est inacceptable. Les suprémacistes blancs de cette ville continuent de se multiplier et de s’en tirer avec le racisme et la haine alors que nous voyons peu ou pas d’action pour y remédier de la part des dirigeants et des responsables de la ville. Assez, c’est assez”, a tweeté HCCI.

Damptey, candidat de Hamilton aux élections municipales du 24 octobre en Ontario, est l’ancien directeur général du Hamilton Centre For Civic Inclusion (HCCI) et est un chef de file parmi ceux de la ville qui dénoncent le racisme. (Capture d’écran/kojoforward14.ca)

Il semble que l’autocollant sur l’annonce de Damptey faisait partie d’une campagne de propagande plus large.

Une discussion de groupe ontarienne sur Telegram comprend un message du 9 octobre avec cinq photos qui dit que “les militants de la vie des blancs ont placé du matériel pro-blanc dans tout Hamilton”.

La ville de Hamilton a tweeté mardi après-midi qu’elle était au courant du vandalisme haineux et raciste sur la propriété de la ville, y compris les abribus, et qu’elle serait enlevée par les employés de la ville “le plus rapidement possible”.

“Nous condamnons le racisme sous toutes ses formes et nous nous engageons à créer une ville accueillante et inclusive, et où la communauté se sent en sécurité.”

Un message du groupe Ontario Telegram du 26 septembre montre également des affiches qui disent «l’unité blanche à chaque occasion» apparemment affichées à Brantford, en Ontario. On ne sait pas si l’un des éléments est encore en place.

“Ce n’est pas une quête de justice sociale”

Peter Smith, journaliste et chercheur du Réseau canadien anti-haine, a déclaré qu’il n’y avait pas de données claires sur la fréquence des crimes et incidents haineux pendant la saison électorale, mais a déclaré que l’extrême droite est plus active pendant cette période alors qu’elle essaie d’amener les gens élu au pouvoir.

Il a déclaré que le groupe lié à l’autocollant n’avait pas de véritable hiérarchie, mais avait pour objectif général de diffuser de la propagande et de développer le groupe.

Smith a déclaré que les membres de ces groupes sont généralement des racistes et des néonazis manifestes.

“Lorsque vous regardez leurs espaces en ligne … ce n’est pas une quête de justice sociale”, a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. “C’est un groupe explicitement et ouvertement raciste.”

Hamilton a connu un nombre record de crimes haineux en 2021.

Le service de police de Hamilton a enregistré 21 crimes haineux l’an dernier, soit plus de 2019, 2018 et 2017 combinés.

La police a également déclaré qu’il y avait eu 108 incidents haineux signalés (dont 87 n’étaient pas considérés comme des crimes), soit une augmentation de 35% par rapport à 2020. Mais le chiffre se situe dans la moyenne par rapport aux années précédentes.

Presque tous les crimes et incidents haineux locaux signalés l’année dernière à Hamilton visaient les communautés noires, juives, musulmanes et LGBTQ.

La police a également reconnu que le nombre réel d’incidents et de crimes motivés par la haine est probablement plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas signalés à la police.

L’augmentation des incidents haineux fait partie d’une tendance nationale, avec Statistique Canada Les données montrant 3 360 d’entre eux à travers le pays contre 2 073 en 2017.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.