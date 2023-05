La police de Hamilton affirme que 2 locataires ont été tués dans la résidence de Stoney Creek, un homme barricadé à l’intérieur « n’est plus une menace »

La police de Hamilton a déclaré qu’il n’y avait « plus de menace pour la sécurité publique » à Stoney Creek après que deux personnes ont été retrouvées mortes dans une maison à Jones Road et Barton Street et que la police s’est engagée avec un homme qui s’était « barricadé dans la résidence avec des armes à feu ».

La police a publié une déclaration peu avant 1 h du matin dimanche matin, deux heures après avoir interrogé les résidents près du 322 Jones Rd. à « s’abriter dans leur sous-sol par mesure de sécurité » alors qu’ils travaillent à une « résolution pacifique » avec l’homme.

Ils ont déclaré qu’un homme avait abattu deux personnes dans « un différend propriétaire-locataire » et qu’une femme de 27 ans et un homme de 28 ans, tous deux locataires, avaient été retrouvés morts après que la police est intervenue pour la première fois vers 17h40. Samedi.

Selon la police, le propriétaire de 57 ans s’est alors barricadé à l’intérieur. La police a déclaré qu’il avait des armes à feu enregistrées à son nom.

« L’unité d’intervention d’urgence de la police de Hamilton a confiné la zone, tandis que les négociateurs ont pris contact avec l’homme pour tenter de résoudre pacifiquement l’incident », a déclaré la police.

« À un moment donné au cours des négociations, le suspect a tiré sur le véhicule blindé de la police de Hamilton. Le suspect a ensuite tiré des coups supplémentaires, ce qui a entraîné une interaction avec la police. »

La police n’a pas précisé ce qui a entraîné l’interaction ni pourquoi exactement il n’y a « plus de menace », mais a déclaré que l’Unité des enquêtes spéciales (UES) avait été informée et « avait invoqué son mandat ».

L’UES enquête sur la conduite des policiers lorsqu’ils tirent sur quelqu’un, ainsi que sur les incidents impliquant des policiers qui entraînent la mort ou des blessures graves.

La police a déclaré que les familles des deux victimes avaient été informées mais que les noms des victimes ne seraient pas divulgués pour le moment.

Ils ont également demandé à tous les témoins de se manifester et ont déclaré qu’ils resteraient dans la zone « pendant un certain temps », demandant aux gens de continuer à éviter la zone.