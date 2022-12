La police de Grand Rapids fait face à 2 autres accusations de discrimination

L’organisme de surveillance des droits civiques du Michigan a annoncé mercredi deux accusations de discrimination contre le département de police de Grand Rapids, renforçant encore l’examen minutieux du département à la suite du meurtre par un officier d’un automobiliste noir en avril.

Les accusations ont été portées en réponse à des plaintes déposées auprès du Département des droits civils du Michigan.

Les plaintes déposées au nom de deux garçons noirs de 11 ans alléguaient que la police répondant à un appel au 911 avait arrêté le couple et un garçon de 17 ans et les avait tenus sous la menace d’une arme. Ils ont également été menottés et fouillés, ont indiqué des responsables. Les agents répondaient à un appel concernant des enfants marchant près des voies ferrées avec une arme-jouet.

“Il est important de noter qu’un, aucun crime initial n’a été signalé”, a déclaré John Johnson Jr., directeur exécutif du département des droits civils, lors d’une conférence de presse tenue via Zoom. “Il n’y a rien d’illégal à ce que des enfants marchent près de voies ferrées avec ce que l’appelant du 911 a identifié à plusieurs reprises comme une arme-jouet.”

Johnson a également souligné que les enfants avaient été arrêtés à un demi-mile de l’emplacement initial quelques minutes après l’appel au 911. Il a déclaré que la police avait détenu les garçons alors que les enfants partageaient leur âge et les coordonnées d’un parent et se conformaient aux ordres des officiers.

“Le département de police de Grand Rapids n’a pas été en mesure de montrer des preuves d’enfants blancs qui ont été de la même manière tenus sous la menace d’une arme, menottés, fouillés, placés dans une voiture de police et interrogés en réponse à un appel au 911 et aucune allégation de crime”, a déclaré Johnson.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, le porte-parole de la ville, David Green, a déclaré que le département n’avait pas encore été informé des accusations annoncées mercredi, mais qu’il “examinerait les accusations et répondrait de manière appropriée”.

Grand Rapids, qui compte environ 200 000 habitants, se trouve à 260 kilomètres à l’ouest de Détroit.

La surveillance du service de police s’est intensifiée cette année après qu’un officier a tiré sur un homme noir à l’arrière de la tête, le tuant. L’officier a depuis été licencié et a été condamné à être jugé pour meurtre au deuxième degré dans la mort de Patrick Lyoya.

Les dirigeants du département des droits civils du Michigan ont déclaré que la communauté se méfiait du service de police de la ville depuis 2019, lorsque l’agence a organisé plusieurs forums publics qui ont attiré plus de 80 personnes. L’agence a 21 plaintes ouvertes contre la police de Grand Rapids, y compris celles qui ont motivé les accusations de mercredi.

Marcelina Trevino, directrice de l’application du ministère des droits civils du Michigan, a déclaré qu’il s’agissait du plus grand nombre de plaintes reçues par l’agence contre un organisme d’application de la loi de la ville.

Les accusations émises par le département des droits civils sont évaluées par un juge de droit administratif lors d’une audience formelle. Le juge fait ensuite une recommandation à la Commission des droits civils du Michigan, qui rend une décision finale quant à savoir s’il y a eu discrimination et quelle sanction est appropriée, y compris des dommages-intérêts.

Le département d’État des droits civils avait précédemment annoncé deux autres accusations de discrimination contre le département de police de Grand Rapids en juillet.

L’un de ces cas concernait également un enfant noir, Honestie Hodges, 11 ans. Sa mère allègue que des agents ont pointé leurs armes sur la jeune fille et l’ont menottée alors qu’ils poursuivaient un parent qui correspondait à la description d’un suspect de tentative de meurtre.

L’autre accusation découle d’une plainte déposée par une femme noire qui a déclaré que des agents l’avaient arrêtée pour une plaque d’immatriculation expirée et l’avaient sortie de sa voiture, l’avaient menottée et l’avaient mise dans une voiture de police.

Les responsables des droits civiques ont déclaré mercredi que les deux affaires étaient toujours pendantes.

Kathleen Foody, Associated Press