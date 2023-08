La police de Géorgie recherche J’Asiah Mitchell, le père du garçon arrêté

Jeudi dernier, la police du comté de DeKalb, en Géorgie, a annoncé l’arrestation d’Artavious North, 23 ans, père d’un enfant de 2 ans. J’Asiah Mitchell.

Le père, apparemment paniqué, a déclaré aux autorités que son fils avait été kidnappé par des hommes armés qui l’avaient retiré de ses bras. Maintenant, North a été accusé de fausse déclaration et de faux rapport sur un crime, mais ces accusations pourraient être le moindre de ses problèmes…

« La dernière personne avec qui il était était son papa », a déclaré la mère de J’Asiah, Asia Mitchell. Renard 5 Atlanta. https://twitter.com/MissingKids/status/1692531903390220548





Asia semble se rappeler ce que North a dit à la police lorsqu’elle a déclaré à Fox 5 : «Quelqu’un l’a arrêté alors qu’il quittait ce quartier, l’a tenu sous la menace d’une arme et lui a pris mon bébé.

Mais, apparemment, North a eu du mal à garder son histoire claire, ce qui lui a valu d’être désigné comme personne d’intérêt par le département, puis finalement arrêté.

Renard 5 rapporte que le père a allégué qu’une voiture avait commencé à le suivre alors qu’il quittait un complexe d’appartements avec son fils.

« Et il a dit que la voiture a fait un écart devant lui alors qu’il essayait de sortir de l’entrée du complexe d’appartements, a sauté avec des fusils et lui a demandé quelque chose. Il ne l’avait pas, alors ils ont emmené mon petit-fils », a déclaré sa grand-mère.

Cependant, jeudi après-midi, la police et la famille ont déclaré que des incohérences dans cette histoire étaient devenues évidentes.

« Soit il y a plus dans l’histoire, soit toute l’histoire n’est qu’un mensonge, car même s’il s’agissait d’un trafic de drogue qui tournait mal, ou quoi qu’il en soit, ils lui feraient du mal et non du bébé », a déclaré sa grand-mère. « Je pense que le père doit nous dire ce qui s’est passé. » « Nous travaillons sur des incohérences dans les rapports sur l’enlèvement présumé. L’enquête est fluide et évolutive. Nous travaillons avec les partenaires chargés de l’application de la loi au niveau fédéral et local pour suivre toutes les pistes disponibles », indique un communiqué publié par le DCPD jeudi soir, ajoutant que la première priorité est de retrouver le tout-petit.

Juste avant minuit, la police a annoncé l’arrestation de North.

Malheureusement, il n’y a toujours aucune information sur l’emplacement ou l’état de J’Asiah. Vendredi, des policiers d’East Point et des équipes de distribution d’eau de la ville ont vidé un lac sur le terrain du complexe d’appartements Elite at Lakeview sur Lakeview Place, où North a déclaré être parti lorsqu’il aurait affirmé avoir été volé et que son fils avait été « kidnappé ».

Pendant ce temps, la mère et la grand-mère de J’Asiah le supplient de revenir chez elles en toute sécurité.

« S’il vous plaît, ramenez mon bébé sain et sauf, car il est plus que ce que vous pensez qu’il est. Il a des gens qui l’aiment », a déclaré Asia la semaine dernière. «Je veux juste avoir mon bébé. C’est ça. Il ne faisait partie de rien de ce qui se passait. « Emmenez-le n’importe où. Laissez-le simplement et dites-nous où il se trouve et laissez-nous venir le chercher ou dites simplement à quelqu’un d’appeler quelqu’un, et nous viendrons le chercher. Mais s’il vous plaît, donnez-le-nous. S’il vous plaît », a plaidé la grand-mère de J’Asiah.

Les autorités demandent à toute personne voyant un garçon ressemblant à J’Asiah d’appeler le 911, et à toute personne ayant des informations sur l’affaire de contacter le service de police d’East Point.