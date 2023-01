La police de George arrête un suspect dans la fusillade du Mall of America

Un suspect recherché en lien avec une fusillade mortelle au Mall of America en décembre a été arrêté mardi en Géorgie, a annoncé la police.

Bloomington, Minnesota, le chef de la police Booker Hodges a déclaré lors d’une conférence de presse mardi que le suspect de 17 ans avait été arrêté à Decatur, en Géorgie, par des responsables de l’application des lois fédérales et étatiques. Le suspect fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et de voies de fait au deuxième degré.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les mineurs accusés.

Johntae Hudson, 19 ans, a été tué dans une fusillade le 23 décembre au Mall of America, le plus grand centre commercial du pays situé à Bloomington.

Hudson a été abattu de huit balles et est décédé lors d’une altercation à l’intérieur du magasin Nordstrom du centre commercial. Des témoins, des agents de sécurité du centre commercial et des premiers intervenants ont tenté de le sauver. Les clients se sont précipités pour la sécurité et le plus grand centre commercial du pays a été verrouillé l’un des derniers jours de la saison des achats des Fêtes.

Le suspect arrêté mardi à Decatur, une banlieue d’Atlanta, était l’un des quatre suspects inculpés par les procureurs du Minnesota en décembre. Ils comprennent deux autres jeunes de 17 ans et Taeshawn Adams Wright, 18 ans. Wright fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et de voies de fait au deuxième degré. Les deux jeunes de 17 ans ont été accusés d’émeute au deuxième degré alors qu’ils étaient armés d’une arme dangereuse.

Hodges a déclaré que la police avait également arrêté mardi Erica McMillan, la mère du suspect adolescent, à Golden Valley, Minnesota. Elle a été accusée d’avoir aidé et encouragé le suspect pour l’avoir prétendument conduit en Géorgie après la fusillade.

Le suspect reste en détention en Géorgie en attendant son extradition vers le Minnesota. Le US Marshals Service, le Southeast Regional Fugitive Task Force, le bureau du shérif du comté de Fulton et le bureau du shérif du comté de DeKalb ont été impliqués dans l’arrestation mardi, a rapporté WAGA-TV.

“C’est un autre exemple d’armes placées entre les mains de jeunes immatures, entraînant des conséquences mortelles dans ce qui était autrefois des lieux publics sûrs”, a déclaré le maréchal américain Thomas Brown dans un communiqué, a rapporté WAGA-TV.

The Associated Press