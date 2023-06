La police de Genève utilise la surveillance, les enregistrements téléphoniques pour retrouver et arrêter 2 suspects de cambriolage de voiture – Shaw Local

GENÈVE – La police genevoise a utilisé des caméras de surveillance pour suivre les cambrioleurs présumés, entraînant l’arrestation le 5 juin de deux hommes, selon des rapports de police et des archives judiciaires.

David M. Santo, 37 ans, du bloc 300 de Ridge Road, North Aurora, et Mark D. Beltran, 48 ans, du bloc 600 de Cleveland Street, Aurora, ont tous deux été inculpés de trois chefs de cambriolage sans causer de dommages, trois chefs de vol de biens d’une valeur inférieure à 500 $, mais avec des condamnations antérieures et deux chefs de possession illégale d’une carte de crédit ou de débit, selon les dossiers.

Santo et Beltran ont tous deux déjà été condamnés pour cambriolage dans le comté de Kane, Santo en 2013 et Beltran en 2003, selon le rapport de police.

Les deux hommes sont détenus dans la prison du comté de Kane, Santo sous caution de 69 400 $ et Beltran sous caution de 72 900 $.

Leurs accusations découlent d’un incident survenu le 12 mai au cours duquel des agents de Genève ont répondu à des informations faisant état de trois véhicules non verrouillés cambriolés entre 1 h 48 et 2 h 05 dans une petite zone de la ville : le bloc 100 de South Cambridge Drive, le bloc 2200 de Wildflower Court et le bloc 220 de Wild Dunes Court, selon le rapport.

Les agents ont suivi des images de caméras de surveillance montrant un véhicule avec les phares éteints s’arrêtant à South Cambridge Driveway à 1 h 49, représentant quelqu’un avec une lampe de poche regardant dans les véhicules dans l’allée.

Mark D. Beltran a été inculpé de trois chefs de cambriolage sans causer de dommages, de trois chefs de vol de biens d’une valeur inférieure à 500 $, mais avec des condamnations antérieures et de deux chefs de possession illégale d’une carte de crédit ou de débit. (Photo fournie par le bureau du shérif du comté de Kane)

La vidéo de surveillance à domicile montre ensuite un petit SUV de couleur sombre se déplaçant vers l’est en direction de Wildflower Court, selon le rapport.

Suite à un cambriolage de voiture d’avril qui a identifié Santo comme un suspect qui conduit un Ford Edge 2018, et il semble correspondre au véhicule dans les images de surveillance de mai, selon le rapport.

Le lendemain, le 13 mai, Santo aurait mis en gage un ordinateur portable Dell gris à EZ Pawn, 300 W. Indian Trail, Aurora – correspondant à un ordinateur portable qui aurait été volé dans le véhicule à South Cambridge Drive, selon le rapport.

Après que le propriétaire ait identifié l’ordinateur portable comme étant le sien, des images de surveillance du prêteur sur gages ont montré que Santo vendait l’ordinateur portable, selon le rapport. EZ Pawn a payé 60 $ à Santo pour l’ordinateur portable.

Un sac à main contenant des cartes de crédit et de débit Chase a été retiré de la voiture sur Wild Dunes Court. Quelques minutes avant 5 heures du matin, la victime a reçu un SMS indiquant que ses cartes avaient été utilisées pour essayer d’acheter 517,29 $ de marchandises chez Walgreens, mais les transactions ont été refusées, selon le rapport.

La documentation de Chase a montré que les transactions avaient été tentées à Walgreens, 1799 Douglas Road, Montgomery, de sorte que la police a vérifié la surveillance de ce magasin, selon le rapport.

Les images de surveillance montraient le même homme utilisant les cartes Chase du cambriolage de Dunes Court que celui qui avait utilisé des cartes de crédit prises lors d’un cambriolage de voiture en avril – un homme hispanique costaud – et non Santo, selon le rapport.

La police a noté que Santo avait un associé qui correspond à cette description – Beltran – selon le rapport.

Santo mesure 6 pieds 7 pouces et 180 livres, et Beltran mesure 5 pieds 9 pouces et 250 livres, selon les archives judiciaires.

EZ Pawn a passé en revue les images de surveillance d’avril et pour cinq transactions sur gages, Santo était toujours avec Beltran lorsqu’il vendait des articles, et Beltran était souvent avec Santo, selon le rapport.

La police a demandé des mandats de perquisition pour les numéros de téléphone associés aux deux hommes et a utilisé des informations basées sur la localisation pour montrer qu’ils se trouvaient dans la zone de South Cambridge Drive, Wildflower Court et Wild Dunes Court lorsque le SUV a été observé via des images de surveillance, selon le rapport.

Les téléphones se trouvaient également dans la zone de Walgreens lorsque les cartes de crédit volées ont été utilisées, et le téléphone de Santo se trouvait dans la zone d’EZ Pawn lorsque l’ordinateur portable a été vendu, selon le rapport.

Les archives judiciaires montrent que Santo a plaidé coupable en 2020 de possession criminelle d’une substance contrôlée et a été condamné à huit jours de prison et à 24 mois de surveillance avec dépistage de drogue et d’alcool. Il a également payé une amende de 2 745 $.

Les dossiers montrent également que Santo a plaidé coupable de vol en 2008 dans un accord de plaidoyer et n’a pas été poursuivi pour cambriolage à Elburn, selon les dossiers. Mais Santo a été condamné à trois ans de prison, selon les archives judiciaires.

Beltran a plaidé coupable de cambriolage en 2003, ce qui a entraîné une peine de dédommagement, 180 jours de prison – il a purgé 101 jours – 400 $ d’amendes et d’honoraires et a exigé un suivi des tests de dépistage de drogue.

Le défenseur public de Santo, Seth McClure, a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire à faire.

Le défenseur public de Beltran n’a pas encore été désigné.

Dans un e-mail, le chef adjoint de la police de Genève, Brian Maduzia, a félicité les policiers pour leur travail de police et a déclaré que l’enquête se poursuivait.

« Je sais que nos détectives travaillent sur plus de cinq cas qui peuvent (ou non) être liés à M. Santo et M. Beltran », a déclaré le courrier électronique de Maduzia. « Je suis sûr que d’autres organismes chargés de l’application de la loi dans la région mènent des enquêtes supplémentaires dans leurs villes. Je refuserai de commenter l’étendue du travail d’enquête pour le moment, car tous ces cas font toujours l’objet d’une enquête active. »

Les officiers de Genève qui ont géré les arrestations de Santo et Beltran le 5 juin étaient le Sgt. Gilberto Alba, les officiers Ryan Lane, Jim Ward et Kurtis Chione et les officiers de St. Charles Eric Bauwens et Joshua Rowoldt, selon l’e-mail de Maduzia.

Maduzia a également crédité l’officier de St. Charles Justin Bennett d’avoir localisé un U-Haul que Santo et Beltran utilisaient dans le parking de Jewel-Osco.

« Tous leurs efforts ont aidé à prévenir d’autres cambriolages de voitures », a déclaré le courrier électronique de Maduzia. « Ces arrestations peuvent également aider à résoudre d’autres cambriolages de voitures dans toute la région. »

Maduzia a également exhorté les habitants à verrouiller leurs voitures et à retirer leurs objets de valeur, car la majorité des cambriolages de voitures sont des crimes d’opportunité et peuvent être évités.