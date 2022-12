La police de Freeport arrête un homme pour vol à main armée – Shaw Local

FREEPORT – Un homme de Freeport a comparu devant le tribunal du comté de Stephenson le 8 décembre après avoir été accusé d’avoir tenté de voler une femme âgée lors d’un incident survenu le 7 novembre.

Issom Brown, 36 ans, fait face à un vol à main armée aggravé, un crime de classe 2, après avoir été placé en garde à vue à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.

Le service de police de Freeport a fourni les informations suivantes dans un communiqué de presse du 8 décembre : Le 7 novembre, vers 16 h 45, des agents du service de police de Freeport ont enquêté sur une tentative de vol à main armée dans le bloc 2000 de W. Galena. La victime, une femme de 81 ans, a rapporté qu’un homme noir l’avait approchée pour lui demander de l’argent et l’avait menacée de mort en disant qu’il était armé d’une arme. La victime a refusé et a pu s’éloigner du suspect, identifié plus tard comme étant Issom Brown, qui a ensuite quitté les lieux.

Un mandat d’arrêt a été émis contre Brown le 20 novembre et le 22 novembre, il a été arrêté à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Il a été transporté à la prison du comté de Stephenson le 8 décembre, selon le communiqué. Il a comparu devant le tribunal le 8 décembre par vidéoconférence et a été nommé défenseur public. Son audience préliminaire est prévue le 15 décembre.

Brown est détenu à la prison du comté de Stephenson avec une caution de 100 000 $.