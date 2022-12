La police de Fox Lake publie les résultats de l’effort de circulation de Thanksgiving – Shaw Local

FOX LAKE – Le service de police de Fox Lake a mené une campagne de sécurité routière du 18 au 28 novembre, rappelant aux automobilistes de boucler leur ceinture et de conduire sobrement.

La mobilisation “Cliquez dessus ou ticket” et “Conduisez sobre ou faites-vous arrêter” a été menée par le département de police de Fox Lake et d’autres organismes d’application de la loi étatiques et locaux de l’Illinois pour réduire le nombre de décès sur les routes.

Au cours de la campagne, le département de police de Fox Lake a émis deux arrestations pour conduite avec facultés affaiblies, six citations pour excès de vitesse, deux citations d’automobilistes non assurés et 14 autres citations pour diverses infractions au code de la route.

“Nos agents patrouillent toute l’année pour empêcher les automobilistes de boucler leur ceinture et les conducteurs aux facultés affaiblies hors des routes”, a déclaré le chef Jimmy Lee dans un communiqué de presse. “Nous faisons cela pour sauver des vies et nous assurer que nous rentrons tous chez nous en toute sécurité à la fin de la journée.”

L’effort d’application de Thanksgiving a été rendu possible grâce aux fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.