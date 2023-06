La police de Forest Preserve avertit les utilisateurs des sentiers de ralentir et de faire preuve de prudence – Shaw Local

Cet été, alors que vous vous aventurez sur les sentiers du district de Forest Preserve du comté de Will, ralentissez et regardez autour de vous pour que votre sortie ne se termine pas par une blessure ou pire.

Les policiers de Forest Preserve ont récemment suivi 32 heures de formation de patrouille à vélo pour accroître l’efficacité de cette méthode de patrouille. L’un des objectifs est d’amener les cyclistes qui foncent dans les réserves de manière imprudente à ralentir.

Les autres mesures de sécurité sur les sentiers comprennent : ne pas bloquer le sentier, avancer à un rythme plus lent lorsque les sentiers sont très utilisés, la circulation plus lente doit rester à droite, la circulation plus rapide doit passer à gauche en annonçant à haute voix « Sur votre gauche », les cyclistes doivent porter des casques et des laisses de chien ne doit pas dépasser 10 pieds.

Pour plus d’informations sur le district de la réserve forestière du comté de Will, visitez ReconnectezAvecLaNature.org.