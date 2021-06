La police de Floride sauve un alligator de 5 pieds de long en train de se détendre sur le porche de la famille

Trouver un chien errant ou un chat en train de se détendre dans la véranda de votre maison peut sembler un incident mignon, mais trouver un reptile aussi féroce qu’un alligator errant dans votre jardin sera sûrement une expérience effrayante. Récemment, des agents du comté de Polk en Floride ont sauvé un alligator de 5,5 pieds de long dans la cour avant d’une maison. Selon le compte rendu officiel du shérif du comté de Polk, Hardy et Ferguson étaient les deux fonctionnaires qui avaient mené à bien cette tâche. L’équipe de deux personnes avait mis la main sur l’intrus depuis une maison à Eagle Lake et l’avait ensuite relâché à Lake McLeod. Terminant le message d’une manière pleine d’esprit, le shérif avait écrit: « Ils étaient sûrs de dire » à plus tard « .

Même si le message mentionne clairement que le reptile avait été déplacé, de nombreux utilisateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au bien-être de l’alligator et leur ont demandé de le libérer.

Plus tôt dans la journée, le shérif avait informé comment un petit chaton avait été sauvé par un adjoint avec les pompiers de Davenport FL. Il a informé que le petit félin était sorti d’un tuyau d’évacuation. Élaborant sur l’opération de sauvetage, il a mentionné que l’adjoint Hopkins a dû ramper dans un trou d’homme. Donnant une mise à jour sur le chaton, le compte officiel a révélé que le chaton a eu sa chance et a déjà été adopté. Sur la photo qui a été partagée avec le tweet, on peut voir Hopkins tenant le petit animal dans ses bras. Le petit être poilu est enveloppé dans une serviette blanche. D’après les regards, on peut déterminer que toute l’opération a été achevée pendant la nuit.

Un internaute a également remercié l’adjoint Hopkins et son équipe pour leur service et leur a tous adressé un énorme cri en disant « j’adore ».

Une autre personne a posté un commentaire amusant dans lequel il demandait quand l’adjoint Hopkins serait disponible pour adoption.

