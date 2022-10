La police de Dubaï arrête un homme allongé sur une route très fréquentée, enregistrant une vidéo

La création de contenu est devenue un choix de carrière populaire pour les gens. Documenter vos vies avec une touche d’humour et les présenter aux téléspectateurs pour qu’ils puissent les voir et en profiter est considéré comme un travail plus facile que de s’asseoir dans un bureau et de travailler. De plus, le processus est également plus agréable car vous donnez un morceau de votre vie aux téléspectateurs en planifiant et en exécutant des choses intéressantes.

Cependant, parfois, les créateurs de contenu franchissent la ligne et font les choses les plus bizarres qui finissent par leur causer des ennuis. L’un de ces créateurs a été arrêté à Dubaï alors qu’il était retrouvé allongé au milieu d’une route très fréquentée de la ville métropolitaine.

La #Dubai_Police a arrêté un homme asiatique qui a mis en danger sa vie et celle d’autrui. pic.twitter.com/eX25mvFBG1 — Police de Dubaïشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 4 octobre 2022

La police de Dubaï a publié un article sur l’incident à partir de son compte Twitter officiel le mardi 4 octobre. Sous-titré, “La police de Dubaï a arrêté un homme asiatique qui a mis sa vie en danger et celle d’autrui”, la photo jointe au tweet décrit l’infraction et la loi sur la base de laquelle il a été arrêté. L’homme asiatique aurait été allongé sur le sol et se documentait dans une rue animée qui était dangereuse à la fois pour sa vie et pour les autres qui traversaient et conduisaient sur cette route.

La police de Dubaï a mentionné l’article 399 du le décret-loi fédéral n° 31 de 2021 qui stipule que “quiconque commet délibérément un acte qui mettrait en danger la vie, la santé et la sécurité des personnes, sera condamné à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende”.

Le Le Commandement général de la police de Dubaï propose également à son public la plateforme “Police Eye” qui lui est fournie via une application mobile. Cette mesure a été prise pour réduire la criminalité et signaler les activités criminelles dès qu’elles en découvrent.

Les personnes dans la section des commentaires ont salué cet acte de la police de Dubaï et ont suggéré que la raison pour laquelle les membres de la communauté respectent la la police est en raison de leur travail rapide et efficace.

