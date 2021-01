Une analyse du New York Times a confirmé que le problème d’accès au site provient des fournisseurs de services de télécommunications. Au moins, certaines personnes à Hong Kong pouvaient encore accéder au site via leur connexion Internet à domicile ou au bureau.

La loi sur la sécurité nationale, qui autorise la police à censurer et à utiliser des tactiques de surveillance invasives, a déjà restreint la vie en ligne à Hong Kong. La police a accroché une caméra à l’extérieur de la maison d’un éminent politicien, est entrée par effraction sur le compte Facebook d’un autre et a exigé des mots de passe et des empreintes digitales des personnes arrêtées pour avoir accès à leurs téléphones.

«En pratique, cela ne s’est pas limité à un petit groupe de personnes», a-t-il déclaré. «Je crains que la censure d’Internet ne se limite pas non plus à un petit groupe de sites Web.»

En réponse, les manifestants ont commencé à partager des informations en ligne pour les identifier et parfois les harceler. Les HKChronicles ont répertorié les informations personnelles d’environ 1 500 policiers et 1 000 autres partisans pro-Pékin.

«Aujourd’hui, c’est HKChronicles – serait-ce demain des médias étrangers ou locaux?» a déclaré Glacier Kwong, de Keyboard Frontline, une organisation non gouvernementale qui surveille les droits numériques à Hong Kong. «Telegram et Signal seraient-ils les prochains? Le gouvernement peut faire ce qu’il veut avec la loi sur la sécurité nationale, et Hong Kong peut facilement devenir une autre ville chinoise derrière le grand pare-feu. »

Pris au milieu, les grandes entreprises technologiques américaines comme Google ont déclaré qu’elles n’acceptaient plus les demandes de données des utilisateurs des autorités de Hong Kong, bien que la loi puisse punir les refus de prison pour les employés. Beaucoup à Hong Kong sont passés à des applications de chat cryptées et ont nettoyé les comptes de médias sociaux des messages qu’ils craignent d’attirer l’attention de la police.

Les blocages de Hong Kong sont «vraiment faciles à contourner et maladroits», a déclaré M. Tsui, le professeur. Pourtant, a-t-il dit, les autorités pourraient ne pas vouloir contrôler Internet aussi étroitement que Pékin de peur d’effrayer les banques mondiales et les entreprises internationales qui ont fait de la ville leur siège asiatique.

«Ils veulent que la ville soit une ville qui puisse gagner de l’argent et avoir les flux financiers, et Internet est important pour cela, ils doivent donc trouver le juste équilibre entre censure et surveillance», a-t-il déclaré.

Mme Chan, l’opérateur de HKChronicles, a déclaré qu’elle pensait que le gouvernement testait de nouvelles approches pour couper l’accès aux sites Web.

Bien qu’elle soit au centre de ce qui pourrait devenir un changement historique dans Internet à Hong Kong, Mme Chan a déclaré qu’elle n’était pas une passionnée de technologie. Elle a appris ses compétences de base en gestion de site Web lors d’événements organisationnels pour les manifestations de 2019 et a décidé qu’elle voulait les utiliser en créant un site Web facile à rechercher. Alors qu’elle construisait ses archives, les manifestants ont aidé avec des fonds et du savoir-faire, même si elle a dit qu’elle gère maintenant le site seule.

«Le nombre de pages vues n’est pas élevé et la popularité n’est pas celle des grands médias ou des sites plus importants», a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi je suis une cible raisonnable.»

Elle s’attend cependant à ce que les choses empirent.

«Tout comme le champ d’application de la loi sur la sécurité nationale s’est élargi», a-t-elle déclaré, «et de plus en plus de personnes sont arrêtées, je pense que la police l’utilisera pour bloquer de plus en plus de sites Web, jusqu’à ce que quelque chose comme le Grand Pare-feu prenne forme. «

Lin Qiqing a contribué à la recherche.