La police de Detroit recherche un homme armé dans des fusillades mortelles “au hasard”

DETROIT (AP) – Quatre personnes ont été abattues, dont trois mortellement, par une personne qui semblait tirer sur des personnes au hasard sur une période d’environ 2 heures et demie dimanche matin à Detroit, a annoncé la police.

La police recherchait un suspect dimanche après-midi avec l’aide du FBI, du Department of Homeland Security et du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Le chef de la police de Detroit, James White, a averti les résidents d’être vigilants et d’appeler le 911 s’ils connaissent l’identité ou l’endroit où se trouve le suspect.

“Ce que nous voulons faire aujourd’hui, c’est le sortir de la rue”, a déclaré White.

White a déclaré que la police avait retracé les quatre coups de feu à une arme à feu et pensait qu’il y avait un tireur. Il a déclaré que les enquêteurs ne pensaient pas qu’il y avait un lien entre les victimes, notant qu’une personne promenait un chien et une autre attendait un bus lorsqu’elles ont été abattues.

Il a déclaré que la police avait découvert une femme dans la quarantaine qui avait été abattue à plusieurs reprises vers 4 h 45 dimanche. Alors que les policiers enquêtaient sur cette fusillade mortelle, un témoin a rapporté qu’un homme de 28 ans avait été abattu plusieurs fois à proximité, a déclaré White.

Une troisième victime, une femme dans la quarantaine, a été retrouvée dans le secteur vers 6 h 50. Elle est décédée après avoir été abattue à plusieurs reprises, a indiqué la police.

Vers 7 h 10, un homme âgé a rapporté avoir vu un homme scruter des véhicules. Lorsque le vieil homme a dit à la personne de s’éloigner des voitures, le tireur a tiré sur le vieil homme, qui a été abattu une fois et a survécu, a indiqué la police.

The Associated Press