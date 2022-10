La police de Detroit publie une vidéo de la caméra corporelle d’une fusillade mortelle

DETROIT (AP) – Des images de la caméra du corps de la police ont montré des agents implorant Porter Burks de laisser tomber le couteau qu’il portait dans la rue faiblement éclairée de Detroit.

«Lâche le couteau pour moi, mec. Viens ici très vite. Vous allez bien », a déclaré un membre de l’équipe d’intervention de crise du département de police de Detroit vers 5 h HAE dimanche du côté ouest de la ville. « Vous n’avez aucun problème. Peux-tu juste me parler et laisser tomber le couteau ?

“Tu n’as aucun problème, d’accord ?” continua l’officier. « Je veux juste t’aider. Je veux juste t’aider, mec. D’ACCORD? Pouvez-vous simplement lâcher le couteau pour moi, s’il vous plaît ? S’il vous plaît? Quoi que vous traversiez, je peux vous aider.

Mais Burks – qui avait des antécédents de lutte contre la maladie mentale – n’a pas laissé tomber le couteau et après avoir fait les cent pas au milieu de la rue, il a soudainement sprinté vers les agents, qui ont tiré 38 coups de feu en trois secondes. Burks est mort sur les lieux.

Mardi, la police de Detroit a montré les images aux journalistes. Le chef de la police, James White, a qualifié la fusillade de “situation très tragique”.

“Pas le résultat souhaité. Ce n’est pas ce que nous voulions », a déclaré White, qui a ajouté plus tard « notre crise de santé mentale dans ce pays est réelle. Notre crise de santé mentale dans notre ville est réelle.

Des proches ont déclaré aux officiers dimanche que Burks souffrait de schizophrénie.

Les agents ont d’abord été appelés dans une maison du côté ouest au sujet d’un homme armé d’un couteau qui avait une crise de santé mentale et ont parlé à un homme qui s’est identifié comme le frère de Burks. L’homme a déclaré que Burks avait crevé les pneus de sa voiture.

Burks a ensuite été retrouvé marchant le long d’une rue voisine. Des agents peuvent être entendus sur les images de la caméra corporelle lui disant de ne pas s’approcher des agents et de poser le couteau.

Burks a répondu: “Non, je ne le suis pas”, quelques minutes avant de se précipiter vers les officiers.

Cinq ont tiré avec leurs armes. Burks a subi environ 15 blessures, selon la police.

Les officiers avaient l’intention d’obtenir de l’aide pour Burks « … pour le mettre en sécurité et à l’hôpital », a déclaré White.

Ce n’était pas le premier contact de Burks avec la police de Detroit.

Le 26 juin, il a été admis dans un service psychologique de l’hôpital de Detroit après avoir été retrouvé marchant dans son quartier “cherchant à combattre quelqu’un”, a déclaré la police.

Burks s’est échappé deux jours plus tard en tenue d’hôpital et a été arrêté par des agents alors qu’il courait dans et hors de la circulation.

En août 2020, il a poignardé sa demi-sœur de 7 ans dans le cou. En mars, il a poignardé sa sœur au cou et son frère à la tête.

“Ce n’est pas seulement une affaire de police”, a déclaré White. « Nous avons besoin d’aide avec ce système. Les officiers sont régulièrement mis dans ce mode, et franchement, nous assistons à des épisodes de plus en plus violents.

Les défenseurs des personnes atteintes de maladie mentale affirment qu’elles courent un plus grand risque de rencontre avec la police entraînant leur mort.

Hannah Wesolowski, responsable du plaidoyer de l’Alliance nationale pour la maladie mentale, a déclaré à l’Associated Press le mois dernier que de nombreuses communautés n’avaient pas d’infrastructure de crise en santé mentale et que près de 130 millions de personnes aux États-Unis vivent dans des zones où il y a une pénurie de prestataires de santé mentale.

Le Treatment Advocacy Center a déclaré dans un rapport de 2015 que les personnes atteintes de maladie mentale non traitée sont 16 fois plus susceptibles d’être tuées lors d’un affrontement avec la police que les autres personnes approchées par les forces de l’ordre.

Les officiers qui ont tiré des coups de feu dimanche sur Burks ont été placés en congé administratif.

La police d’État enquête sur la fusillade de dimanche et soumettra ses conclusions au bureau du procureur du comté de Wayne. Pendant ce temps, la police de Detroit mène une enquête administrative interne.

Lundi, l’avocat Geoffrey Fieger a déclaré que son cabinet avait été retenu par la famille Burks et s’efforçait d’obtenir des preuves de la fusillade.

Corey Williams, l’Associated Press