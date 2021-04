DETROIT – Un homme essayant d’offrir un abri aux manifestants lors d’une manifestation d’août a été frappé à plusieurs reprises par des policiers de Detroit jusqu’à ce que son épaule soit séparée et qu’il ait subi une blessure à la tête fermée, selon une plainte déposée mardi.

Le procès, déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Michigan par Kevin Kwart, énumère la ville de Detroit, le sergent de police de Detroit. Timothy Vernon, l’agent Stephen Anouti et trois agents non nommés en tant que défendeurs. Elle réclame un minimum de 75 000 $ en dommages-intérêts en plus des honoraires d’avocat et autres frais.

Un porte-parole de la police de Detroit n’a pas répondu à une demande de commentaire de Free Press, mais l’avocat de Detroit Corporation, Lawrence Garcia, a fait une brève déclaration disant: « Nous sommes au courant des plaintes de M. Kwart et le DPD a ouvert une enquête sur la question, « et n’a offert aucun autre commentaire.

Sur le chemin du retour à l’appartement de sa petite amie dans la ville, Kwart a remarqué que des agents se préparaient à affronter les manifestants dans la rue et a signalé aux manifestants qu’ils pouvaient se rassembler dans l’entrée de l’immeuble pour attendre en toute sécurité la fin de la confrontation, selon la plainte.

Suite:Des observateurs juridiques dénoncent des abus de la police de Detroit lors des manifestations estivales à la suite d’une plainte

Regarder:Un policier qui a pulvérisé le lieutenant de l’armée lors d’un arrêt de la circulation a été tiré

Kwart ne participait pas à la manifestation du 22 août 2020 et ne savait pas qu’une manifestation avait été organisée ce jour-là dans cette zone, selon la plainte. À l’aide d’un petit drapeau attaché à un long fil de son vélo, il a signalé aux manifestants que le vestibule de l’appartement était un espace sûr pour se remettre de l’assaut du gaz poivré et des matraques.

Alors qu’il se tenait à l’entrée, Kwart a remarqué que deux agents arrêtaient un manifestant qui avait été aspergé de poivre et blessé. Kwart s’est approché et a tenté d’intervenir, disant aux officiers: «Allez-y doucement» et «Veuillez vous détendre». Un officier s’est ensuite retourné contre Kwart et l’a repoussé avec son bouclier anti-émeute.

Les deux officiers ont ensuite été rejoints par l’officier Stephen Anouti et un autre officier anonyme qui ont chargé Kwart et l’ont plaqué au sol, selon la plainte. Avec Kwart maintenant au sol, Anouti a maintenu la tête de Kwart au sol et l’a enfoncée dans le trottoir avant qu’un autre officier ne commence à le frapper au visage à plusieurs reprises, alors que Kwart était placé dans des attaches zippées, montre la vidéo de l’incident, selon la plainte. .

«Pendant environ deux minutes complètes, les agents de la défense ont continuellement frappé (Kwart) avec des coups de poing, parfois le frappant et le piétinant», indique la plainte. « Surtout, (Kwart) a été totalement retenu pendant toute la période au cours de laquelle il a été soumis à une brutalité de niveau choquant. »

« Une victoire importante pour le premier amendement »: Le journaliste de l’Iowa, Andrea Sahouri, acquitté dans un rare procès contre un journaliste

Kwart, se sentant commotionné et ressentant une douleur intense à l’épaule, a été placé dans une file de personnes arrêtées près de San Morello sur Woodward Avenue et il a demandé des soins médicaux car il était à peine capable de voir correctement, selon la plainte. Un médecin de la police sur les lieux a déclaré que Kwart allait bien sans avoir procédé à un examen approprié, selon la poursuite.

Kwart a été accusé d’avoir bloqué la circulation, bien qu’il n’ait jamais quitté le trottoir où il se tenait à l’entrée de l’appartement, selon la plainte.

Après que les personnes arrêtées aient été chargées dans un véhicule pour être emmenées dans un centre de détention, Kwart a de nouveau demandé à être emmené à l’hôpital. Un officier a accepté et Kwart a été mis dans une ambulance.

À l’hôpital de réception de Detroit, Kwart a été diagnostiqué avec une épaule séparée, une blessure aiguë à la tête fermée et de multiples écorchures au visage, selon la plainte. Après avoir été libéré de l’hôpital, Kwart a été emmené au centre de détention de Detroit sur Mound Road.

Là, les agents auraient refusé de signer leur nom sur le billet de Kwart en raison de la gravité de ses blessures. Kwart a dit qu’il avait entendu un officier dire: « Je n’écris pas mon nom sur le ticket de ce type. »

Le ticket de Kwart a été signé par Vernon, qui n’aurait jamais été témoin de l’arrestation ni d’aucune des violations présumées de Kwart. Kwart a été poursuivi pour conduite désordonnée, désobéissance à l’ordre légal d’un policier et blocage d’une voie de circulation en mouvement – tous ont ensuite été rejetés par le tribunal en raison d’un manque de preuves suffisantes.