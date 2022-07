La police de Delhi se tourne vers le “caca” de Kareena Kapoor pour sensibiliser aux règles de circulation

La police de Delhi utilise les médias sociaux de l’une des meilleures façons possibles. Diffusant des informations tout en maintenant le quotient de divertissement, les poignées de médias sociaux de la police de Delhi sont remplies de messages qui valent le détour.

Dans l’un des messages récents, le département a averti les citoyens de prêter “attention” aux feux rouges sur le chemin. Dans la vidéo partagée sur leurs poignées de médias sociaux, une voiture à grande vitesse est vue entrer dans le cadre. Quelques instants plus tard, un feu de signalisation apparaît avec le visage de Poo, alias Pooja, le personnage de Kareena Kapoor de Kabhi Khushi Kabhie Gham, transformé au feu rouge. La police de Delhi a utilisé l’un des dialogues les plus emblématiques du personnage du film pour faire passer son message.

La légende attachée au clip disait : « Qui est ce contrevenant ? Poo aime l’attention, les feux de circulation aussi !”

Jetez un oeil au post ici:

Le clip figurait également sur le compte Twitter de la police de Delhi, où il a recueilli plus de 32 000 vues. Les internautes ont afflué avec leurs réactions en abondance. Un utilisateur a écrit : « Poo Bani Police ? Bien joué.”

Depuis son partage, la vidéo a cumulé près de 68 000 vues. Parmi les internautes qui ont réagi à la publication, il y avait Kareena, qui a partagé le clip sur son histoire Instagram. Elle a partagé un article de presse sur le même post et l’a enfilé avec deux emoji au visage surpris.

Un autre a dit : « Problèmes modernes, police moderne !

“Une telle innovation”, a écrit un utilisateur.

“C’est vraiment du génie”, a déclaré cet utilisateur.

Cet utilisateur a déclaré : “La créativité à son meilleur.”

« Kareena Kapoor pour empêcher les gens de sauter les feux rouges », s’est exclamé un internaute.

L’un d’entre eux l’a appelé “The ‘Poo’ Impact”.

La police de Delhi et ses services sont réguliers avec des publications aussi pleines d’esprit et créatives sur les réseaux sociaux. Récemment, un autre message a fait surface sur le compte Twitter de la police de la circulation de Delhi qui exhortait les citoyens à porter un casque. Regarde:

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 15, 2022