Le pseudo Twitter officiel @DCPCentralDelhi, pour traverser un point important de porter un masque et de maintenir la distance sociale, a publié un doodle. Le message combinait de manière créative la tendance actuelle du « pawri » avec Covid-19 et le sous-titrait comme suit: « Portez un masque pour vous protéger et arrêter la propagation de Covid-19 ». Cependant, ce n’est pas le message qui a attiré l’attention, mais le doodle qui y est associé. Le doodle montre comment le virus Covid-19 peut muter et se propager rapidement si les protocoles de sécurité ne sont pas suivis.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy