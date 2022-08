La police de Delhi met en garde contre les cascades en vélo avec une vidéo d’accident effrayante

Apprendre des erreurs des autres est peut-être l’un des meilleurs moyens de rester hors de danger. Les cascades à vélo entrent clairement dans cette catégorie. La police de la circulation de Delhi a tenté de mettre en garde les gens contre les conséquences désastreuses de la conduite imprudente en partageant une vidéo d’un motard essayant des cascades. Dans le clip, un motard, qui semble trop confiant quant à ses compétences de conduite, est vu conduire son véhicule dans une rue étroite en zigzag. Les choses finissent mal pour lui lorsque quelques instants plus tard, la moto vacille et le pilote perd l’équilibre. Il tombe, bascule plusieurs fois, puis est traîné sur quelques mètres

Partageant la vidéo, la police de la circulation de Delhi, dans la légende, a plaisanté: “Road par nahi chalegi TUMHARI MARZI, Aise cascades karoge toh jodne ke liye bhi nahi milega KOI DARZI!”

Regarde:

Route par nahi chalegi TUMHARI MARZI,

Aise cascades karoge toh jodne ke liye bhi nahi milega KOI DARZI !#La vitesse tue #Sécurité routière pic.twitter.com/RFF7MR26Ao – Police de la circulation de Delhi (@dtptrfic) 3 août 2022

Internet a été assez impressionné par la façon dont le service de police de la circulation sensibilisait à la sécurité routière. Un utilisateur a écrit : « La vitesse fait vibrer mais tue !

La vitesse fait vibrer mais tue !! https://t.co/0FzfcsDw92 – Rajiv Chaubey (@Rajiv_chaubey) 3 août 2022

Un autre utilisateur a déclaré: “Appréciez votre nouveau mode de campagne, c’est aux gens d’avoir un peu de sens.”

Appréciez votre nouveau mode de campagne. C’est aux gens d’avoir des sens. Cependant, veuillez vous assurer que les feux de circulation, les minuteries fonctionnent et que les routes sont dégagées du stationnement non autorisé et des empiétements. – Arun Ratan (@arunratan) 3 août 2022

“C’est allumé”, a commenté un internaute.

C’est allumé🤣 — Pankaj Dagar (@baba_yaga17) 3 août 2022

“Absolument vrai”, a déclaré cet utilisateur.

Absolument vrai.. – Tarun Kashyap (@ Tarun98546241) 3 août 2022

Un utilisateur a déclaré: «Bon slogan. Janhit Mein Jaari », s’adressant à la rime amusante que la police de la circulation a écrite dans la légende.

Bon slogan, JAANHIT MEI JARI. — Jeetendra Chaurasia (@Jeetend84120539) 3 août 2022

Une personne a déclaré que les personnes qui ne comprennent toujours pas peuvent regarder la vidéo et réessayer.

अब भी जिनको समझ ना आया हो वो फिर से कोशिश कर सकते है वीडियो को देखकर।

महान है ऐसे लोग और जब ऊपर से चालान कटता है तो गलती पुलिस प्रशासन की देते है https://t.co/9vjsPmN3M0 – Nitesh Tiwari (@tiwarinitesh143) 3 août 2022

De tels messages font de fréquentes apparitions sur les réseaux sociaux. Et, en plus d’être informatifs, ils sont très divertissants. En mai, une vidéo similaire a fait surface à partir du compte Twitter officiel de la police UP, où ils ont mis en garde les citoyens contre les cascades sur la route et y ont joint une rime pleine d’esprit.

La police de Delhi s’appuie souvent sur des références à la culture pop pour établir un lien avec la jeune génération. Il y a quelques mois à peine, la police de la capitale nationale a utilisé un univers cinématographique Marvel pour parler des dangers de l’alcool au volant. “Si vous êtes ‘Far From Home’, ne tombez pas dans le ‘#MultiverseOfMadness’ ou vous trouverez ‘No Way Home’! Ne buvez pas et ne conduisez pas pour un coffre-fort », lit la légende.

Si ce n’est pas une messagerie cool, nous ne savons pas ce que c’est.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici