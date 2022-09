La police de Delhi explique comment rester calme dans la circulation

Le compte Twitter de la police de Delhi est connu pour partager des images et des vidéos originales afin de faire passer un message aux gens. Dans une tentative similaire, le département s’est rendu sur son Twitter et a partagé une vidéo expliquant aux gens comment rester calme pendant la circulation. Dans la vidéo, on peut voir un officier de police chanter des chansons alors qu’il est coincé dans la circulation. “Comment rester calme aux feux de circulation”, lit la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, le département a écrit : « Vous aimez la musique ? Chanter. Ne klaxonnez pas lorsque vous attendez au feu de circulation. Regardez par vous-même :

Comment rester calme au feu de signalisation… pic.twitter.com/dcfBH5Xz5Z – Police de la circulation de Delhi (@dtptraffi) 22 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 7,6 000 vues. Les gens peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo avec leur propre légende. “Il est normal de chanter aux feux de circulation, mais pas en conduisant, comme le montre la vidéo. Chanter détournera l’attention de la concentration requise sur la route et peut être dangereux en cas de réponse rapide », a écrit un utilisateur de Twitter.

Pendant ce temps, plus tôt, la police de la circulation de Delhi a tenté de sensibiliser le public à l’utilisation de vitres teintées dans les voitures. La chanson Kala Chashma a reçu une touche décalée par beaucoup pour divertir les bobines sur Instagram. La police de la circulation de Delhi a emprunté les paroles de la chanson du film Baar Baar Dekho de Katrina Kaif et Sidharth Malhotra pour annoncer qu’ils « pénaliseront ceux qui ont teinté des films de verre / verre au-delà des limites autorisées ».

Le tweet sur leur page officielle disait: «À partir d’aujourd’hui, la police de la circulation de Delhi pénalisera ceux qui ont teinté des films de verre / verre au-delà des limites autorisées. Aussi, nous surveillerons les mineurs se livrant à la conduite sans permis et pénaliserons les propriétaires de véhicules. Le tweet était associé à un hashtag filmy – Iss Film Par Award Nahi. Le mème spécialisé de la police de la circulation de Delhi disait : « Tenu Kala Chashma jachda hai, gaddi te kale sheeshe nai (les lunettes noires vous vont bien, mais pas les verres teintés dans votre voiture). La transmission visuelle de la lumière ne doit pas être inférieure à 50 % pour les vitres latérales et ne doit pas être inférieure à 70 % pour les pare-brise avant et arrière. »

