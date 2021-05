La police de Delhi emmène le suspect du meurtre du stade Chhatrasal, Sushil Kumar, dans sa cachette présumée

La police de Delhi ne ménage aucun effort pour approfondir l’affaire du meurtre de Sagar Rana, 23 ans, au stade Chhatrasal. Dans sa dernière tentative pour trouver plus de preuves sur les suspects, la police de Delhi prend Sushi Kumar à Haridwar, Uttarakhand, où il aurait été caché après qu’un FIR ait été enregistré contre lui en rapport avec le meurtre. Il y a deux jours, la police avait prolongé la garde à vue de Sushil de quatre jours après l’avoir gardé six jours auparavant depuis son arrestation le 23 mai.

Un haut responsable de la police de Delhi a déclaré que Sushil était emmené à Haridwar pour tenter d’y récupérer son téléphone portable, s’il s’y cachait avant son arrestation, a rapporté ANI.

Sushil Kumar a été produit devant le tribunal samedi à la fin de la détention provisoire. « Dans l’intérêt de la justice, j’estime qu’il est approprié d’autoriser l’application de la police pendant quatre jours seulement », a déclaré le magistrat métropolitain Mayank Goel.

Sushil Kumar et ses associés auraient agressé le lutteur Sagar Dhankar et deux de ses amis Sonu et Amit Kumar dans la nuit du 4 au 5 mai. Sagar a succombé à ses blessures plus tard. Le lutteur international a été arrêté, avec son coaccusé Ajay Kumar, le 23 mai dans la région de Mundka, à l’extérieur de Delhi. Il échappait à l’arrestation et était en fuite depuis près de trois semaines.

La police dispose également d’une preuve vidéo sur Sushil Kumar, dont les captures d’écran sont apparues qui montrent le double médaillé olympique et ses associés agressant un homme avec des bâtons.

Dans la vidéo, on peut voir Sushil Kumar frapper Sagar Dhankar, Sonu Mahal et d’autres. La police a la vidéo complète, qui dure 19-20 secondes, comme preuve. Cette vidéo a été trouvée sur le téléphone de Prince, l’assistant proche de Sushil. Plusieurs affaires ont également été déposées contre Prince.

La police avait révélé que Sushil avait demandé à ses partisans d’enregistrer la vidéo de l’incident pour semer la peur dans le circuit de lutte et assurer son influence.

« Sushil avait demandé à (son ami) Prince de faire cette vidéo. Lui et ses associés ont battu les victimes comme des animaux. Il voulait établir sa peur dans la communauté de la lutte », a déclaré la police à un tribunal la semaine dernière.

Les visuels montrent le Sagar Ratna, le lutteur blessé, allongé sur le sol tandis que Sushil Kumar et trois autres l’entourent.

(Avec les contributions de l’agence)

