La police de Delhi annonce une récompense Rs 1 Lakh pour des informations visant à arrêter le lutteur Sushil Kumar

La police de Delhi a annoncé une récompense en espèces pour les informations sur les allées et venues de Sushil Kumar.

Selon l’ANI, la police de Delhi a annoncé une récompense de Rs 1 lakh pour Sushil, qui est deux fois médaillé olympique, et de Rs 50 000 pour le co-accusé Ajay.

Auparavant, un tribunal de Delhi avait émis samedi des mandats non exécutoires contre Sushil Kumar et six autres personnes dans le cadre de la bagarre au stade Chhatrasal qui avait entraîné la mort d’un lutteur.

Cela est arrivé quelques jours après qu’un avis de surveillance a été émis contre Kumar dans la même affaire.

Un officier supérieur de police avait déclaré: «Nous avons déposé une demande devant le tribunal pour délivrer un mandat de non-mise en liberté (NBW) contre le lutteur Sushil Kumar et six autres personnes dans l’affaire et, conformément à la demande, la demande a été approuvée et en conséquence des NBW ont été émis contre eux. »

Un avis de surveillance a été émis tard dimanche soir. La police a déjà enregistré les déclarations des victimes présumées impliquées dans la bagarre.

L’affrontement avait eu lieu lors de la libération d’un appartement dans le quartier de Model Town, a déclaré la police. Kumar, qui a été nommé dans la FIR, est en fuite, et des efforts sont en cours pour le retrouver, avait déclaré un officier supérieur plus tôt, ajoutant que des raids étaient menés dans la région de Delhi-NCR et dans les États voisins pour l’attraper.

Les victimes ont allégué que Kumar était présent sur les lieux de l’affrontement, avait-il dit. Le lutteur décédé avait 23 ans. Lui et deux de ses amis auraient été brutalement agressés par d’autres lutteurs à l’intérieur du stade Chhatrasal dans la partie nord de la ville mardi soir dernier.

Selon la police, la bagarre a impliqué Kumar, Ajay, le prince Dalal, Sonu, Sagar, Amit et d’autres. Une affaire a été enregistrée en vertu de diverses sections du Code pénal indien (IPC) et de la loi sur les armes au poste de police de Model Town. Dalal (24 ans), un résident de Jhajjar à Haryana, a été détenu dans l’affaire, avait indiqué la police.

(Avec des entrées de PTI)

