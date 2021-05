La police de Delhi à la recherche du lutteur Sushil Kumar pour son implication dans le meurtre du stade Chhatrasal

La police de Delhi a lancé des raids pour localiser Sushil Kumar, qui avait dit que ses lutteurs étaient pas impliqué dans la bagarre au stade Chhatrasal.

Un ancien champion national junior de 23 ans a été battu à mort après des affrontements entre deux groupes mardi soir.

«Nous sondons le rôle de Sushil Kumar alors que des allégations ont été faites contre lui. Nous avons envoyé notre équipe chez lui mais il a été porté disparu. Nous le cherchons. Plusieurs équipes ont été constituées pour retrouver les personnes accusées », a déclaré à Indian Express le Dr Guriqbal Singh Sidhu du DCP supplémentaire (nord-ouest).

Le double médaillé olympique Sushil Kumar et ses collaborateurs ont commis le «crime», selon la FIR dans l’affaire enregistrée sur la base d’un appel du PCR. La FIR ajoute également que deux autres personnes ont été blessées dans la bagarre qui a duré quatre heures.

«Le défunt a été identifié comme étant Sagar Kumar, fils d’un agent de police de Delhi, et les blessés ont été identifiés comme étant Sonu Mahal (35 ans) et Amit Kumar (27 ans). Nous avons enregistré une FIR et arrêté un prince Dalal (24 ans) et saisi un pistolet à double canon sur place », a déclaré Sidhu, cité par IE.

Selon le rapport d’IE, Guriqbal Singh Sidhu a ajouté qu’une querelle aurait eu lieu entre Sushil Kumar, Ajay, Prince, Sonu, Sagar, Amit et d’autres dans le parking du stade.

Sagar et ses amis séjournaient dans une maison liée à Kumar et avaient été invités à quitter récemment, ajoute le rapport.

« Sonu Mahal est un proche associé du gangster Kala Jathedi et a déjà été arrêté dans une affaire de vol et de meurtre », ont déclaré des sources policières à IE.

Selon la FIR, un appel a été passé à la salle de contrôle de la police vers 2 heures du matin depuis le stade Chhatrasal au sujet d’un «incident de tir», l’appelant affirmant que deux hommes armés de pistolets avaient tiré sur d’autres.

«Au cours de l’enquête, nous avons découvert qu’un véhicule PCR était venu ici et avait transporté les blessés à l’hôpital BJRM…», déclare la FIR.

La police a informé que Sagar avait succombé à ses blessures, tandis que Sonu et Amit étaient en cours de traitement.

Selon la police, une équipe criminelle du district a trouvé un «pistolet à double canon chargé et trois cartouches» à l’intérieur d’une voiture Scorpio garée à l’extérieur du stade.

«Les accusés… étaient blottis dans des voitures et se sont agressés / attaqués», lit-on dans la FIR.

Sushil Kumar avait précédemment affirmé que ses lutteurs n’étaient pas impliqués dans la bagarre.

«Ce n’étaient pas nos lutteurs, c’est arrivé tard hier soir. Nous avons informé les responsables de la police que des inconnus ont sauté dans nos locaux et se sont battus. Aucun lien de notre stade avec cet incident », a déclaré Sushil à ANI.

Sushil avait remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres de 2012 et a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin.

