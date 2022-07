La police de Delhi a demandé à Twitter de partager des excuses pour avoir enfreint les règles de circulation et les habitants de Delhi ont été livrés

Le trafic de Delhi peut être imbattable, surtout pendant la mousson. Même si certaines règles de circulation ont été conçues pour assurer la sécurité des automobilistes. Cependant, cela n’empêche pas les conducteurs de sauter un signal ou de jeter le casque. Récemment, les tactiques des habitants de Delhi ont été révélées lorsque la police de Delhi a demandé sur Twitter :

« Quelles sont les excuses les plus créatives que vous ayez données à la police de la circulation après avoir enfreint les règles ? » Depuis sa mise en ligne, la publication a suscité des tonnes de réponses. « La sœur de mon ami est médecin et elle avait son stéthoscope dans la voiture. Mon ami a été arrêté par la police pour excès de vitesse et il a immédiatement porté ce stéthoscope et a dit que c’était une urgence et qu’il devait se précipiter à l’hôpital. Et il s’est enfui”, a réagi une personne sur Twitter.

Ces excuses ne fonctionneront pas ! https://t.co/YTWfu14hVt pic.twitter.com/YSh7h7vS5L – Police de Delhi (@DelhiPolice) 8 juillet 2022

Sr jaldi jaldi mein bhool gya https://t.co/OGx2xZEW3T — -Salik- (@salikzafar1998) 8 juillet 2022

Monsieur 20 ₹ salut hai, aur nahin hai.. Sac à main ghar reh gaya, licence bhi usi main tha… pic.twitter.com/SeiRu150F1 – Ce gars marin 🇮🇳 (@thatmarineguy21) 9 juillet 2022

Aller à l’hôpital. Pressé. – Dr Poornima (@PoornimaNimo) 9 juillet 2022

Date pe ja raha, amour wale nahi, biwi ne faux cas hua hai uski cour date hai. – Manish Shrivastava (@Manish_AFT) 8 juillet 2022

J’ai sauté au feu rouge, la première fois sur la route de Rani Bagh a été attrapée, a déclaré

Gol gappe khai thi, interdiction de pression Raha hai, ghar jaana hai, dubara gol gappe nahi khaunga

Il a dit allez… j’ai dit merci – parveen malhotra (@ malhotrap63) 9 juillet 2022

Aucune excuse juste fuyez 😅😅😅😂 – Ayanangshu Das Majumder (@AyanangshuARLS) 8 juillet 2022

Racontant une expérience personnelle, une personne a écrit : « Mes cousins ​​et moi avons conduit dans le mauvais sens. Les flics nous ont attrapés. Cousin était étudiant aux États-Unis. Flic : Payez l’amende. Cousin : Monsieur, j’ai un prêt pour études. Cette amende est trop. Flic : ne refais pas ça. » Une autre personne a écrit : « Monsieur aap jitne ka challan kaat rahe ho, usse kam ki meri gaadi ki EMI hai.. Ek kaam karo, gaadi rakh lo. Aucun problème.” Rappelez-vous que le flic a appelé ses 2 collègues et que tous les 3 ont bien rigolé avant de me renvoyer.

La police de Delhi avait été extrêmement indulgente avec les gens à l’époque de Covid. Il s’est même retiré de l’émission de «challans» (amendes) pour violation des règles de Covid, comme ne pas porter de masques et cracher dans les lieux publics. Cela est intervenu après que le ministère de la Santé de l’Union a clairement indiqué que les directives émises par celui-ci ne contiennent aucune directive selon laquelle une personne conduisant une voiture seule est tenue de porter un masque.

