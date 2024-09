La police de Decatur arrête un homme d’Athènes après une poursuite dans plusieurs comtés à plus de 100 mph

6 septembre — La police de Decatur a arrêté un homme d’Athènes tôt lundi après une poursuite en véhicule qui a commencé sur Beltline Road, a atteint des vitesses de plus de 100 miles par heure et s’est terminée dans le comté de Lawrence.

Christopher Lloyd Robbins, 39 ans, est accusé de tentative d’évasion et de possession de méthamphétamine, en plus de délits mineurs et d’infractions au code de la route. Il est resté jeudi à la prison du comté de Morgan en attendant la décision d’un juge sur la révocation de sa caution, selon les documents judiciaires.

La police de Decatur a déclaré qu’un agent de patrouille a tenté d’arrêter le véhicule de Robbins vers 2h05 du matin lundi près de Beltline Road et Clarkview Street Southwest pour une infraction au code de la route. La police a déclaré que Robbins était également connu pour avoir plusieurs mandats d’arrêt.

Selon une déclaration sous serment signée par l’agent Greg Rutherford et déposée mardi, Robbins a pris la fuite lors du contrôle routier et, pendant la poursuite, « a conduit le véhicule à une vitesse d’environ 105 mph dans une zone de 45 mph affichée ».

Selon la déclaration, la poursuite s’est poursuivie sur Gordon Terry Parkway et a atteint une vitesse d’environ 110 mph.

La porte-parole de la police de Decatur, Irene Cardenas-Martinez, a déclaré que la poursuite avait finalement traversé le comté de Lawrence, et que le bureau du shérif du comté de Lawrence (LCSO) et le département de police de Moulton avaient alors participé à la poursuite. Elle a déclaré que la police de Moulton avait déployé des bandes de clous aux 87 et 212 du comté de Lawrence.

« Deux de mes agents ont participé à la poursuite et à l’arrestation du conducteur et du passager », a déclaré le chef de la police de Moulton, Craig Knight. « Le lieutenant Casey Baker a pu « clouer » les pneus de la voiture, ce qui a permis l’arrestation des occupants. Une fois les suspects en garde à vue, mes agents ont quitté les lieux. »

Le chef adjoint du LCSO, Brian Covington, a déclaré qu’au moins un de leurs croiseurs avait participé à la poursuite, qui, selon lui, s’est terminée vers 2h30 du matin. La déclaration sous serment de Rutherford décrit la poursuite comme « longue ».

La police de Decatur a déclaré que Robbins a continué sur la route 87 du comté de Lawrence après avoir heurté les pointes avant de s’arrêter sur la route 193 du comté de Lawrence, à environ 20 miles au sud-ouest de la tentative initiale d’arrêt du véhicule.

Robbins et sa passagère, Kelly West, ont été « placés en garde à vue sans incident », a déclaré Cardenas-Martinez. À un moment donné au cours de l’épreuve, Robbins aurait mâché et avalé deux sachets de méthamphétamine, selon le récit de Rutherford. Alors que Robbins était transporté à la prison du comté de Morgan, il aurait vomi les sachets ainsi que 0,4 gramme de méthamphétamine.

Robbins était en liberté sous caution pour deux chefs d’accusation au moment de la poursuite, selon une requête déposée jeudi par le bureau du procureur du district du comté de Morgan pour révoquer sa caution. En juin 2023, Robbins a été accusé de possession d’outils de cambriolage et libéré sous caution. En juin 2024, Robbins a été accusé de possession et d’utilisation d’une fausse identité et libéré sous caution.

West, 41 ans, est accusé de résistance à l’arrestation et de possession d’accessoires de drogue, selon les registres de la prison du comté de Morgan, et a été libéré de prison mardi.

La poursuite de lundi intervient presque un an jour pour jour après la mort de Jaiden DeJarnett, un étudiant de 16 ans du lycée Sparkman, lors d’une poursuite policière dans plusieurs comtés qui a commencé vers 2h40 du matin sur Beltline Road lorsque la police de Decatur a remarqué que ses phares étaient éteints.

La poursuite et la vie de DeJarnett ont pris fin à environ 56 kilomètres de là, dans le comté de Lawrence, le 4 septembre 2023, après qu’il a perdu le contrôle de son véhicule et heurté un arbre. Après que Steve Perkins a été abattu par la police de Decatur plus tard dans le mois, certains militants ont commencé à réclamer justice pour Jaiden aux côtés de Perkins, ainsi qu’une réforme des poursuites policières.

En décembre, un grand jury du comté de Lawrence a refusé de porter des accusations contre l’un des officiers impliqués dans la poursuite de DeJarnett.

Le même mois, Reginald McKenzie, le grand-père de DeJarnett, s’est adressé au conseil municipal de Decatur. McKenzie et sa famille, après avoir imploré le conseil en novembre, ont visionné une vidéo de la poursuite avec le président du conseil, Jacob Ladner, le conseiller municipal Billy Jackson et le chef de la police Todd Pinion.

Jackson a noté qu’il avait vu des vitesses allant jusqu’à 134 mph dans la vidéo. Il s’est demandé comment la ville pouvait justifier une telle poursuite.

McKenzie a demandé en vain un moratoire temporaire sur les poursuites pour délits dans la ville jusqu’à ce que la police de Decatur puisse revoir ses politiques. Selon le manuel de directives écrites du DPD, en date de jeudi, leurs politiques régissant la « conduite d’urgence et de poursuite » ont été révisées pour la dernière fois le 1er septembre 2023.

« Le chef a dit qu’il avait des inquiétudes concernant la poursuite et qu’il y aurait des changements, donc j’aimerais savoir quels sont ces changements », a déclaré McKenzie jeudi. « Apparemment, ils n’ont apporté aucun ajustement aux politiques. Rien n’a changé. Ils n’ont rien appris de cela ou n’en ont pas tenu compte. C’est très frustrant. »

McKenzie espère qu’un examen indépendant du DPD en cours par Green Research & Technology examinera la manière dont le département gère les poursuites contre les véhicules.

Lysa Bradley, résidente de Decatur, s’est également exprimée à l’hôtel de ville au sujet des poursuites policières.

« Il y a tellement d’enfants ici », a-t-elle dit. « C’est frustrant, et c’est encore plus frustrant que nos dirigeants ne prennent pas l’initiative de faire quelque chose à ce sujet. Il faut le faire. »

Bradley est un ami proche de la mère de DeJarnett. Elle a dit comprendre que des poursuites sont nécessaires dans certaines situations, comme l’arrestation d’un criminel violent connu, mais a déclaré que des scénarios comme celui de DeJarnett – poursuivi pour des phares – auraient pu être évités.

« Il avait de grands rêves pour lui, et je déteste ça pour lui », a-t-elle déclaré. « Je déteste ça pour sa mère. Et je déteste que la police de Dover n’ait pas mis au point de plan. Je veux dire, Todd (Pinion) doit partir. »

Les directives de poursuite du DPD stipulent que « la décision d’engager une poursuite appartient à l’agent individuel » et que « les agents engagés dans une poursuite au volant ne doivent pas conduire avec un mépris téméraire pour la vie et la sécurité d’autrui… Tout agent impliqué dans la poursuite peut annuler la poursuite s’il estime, d’après ses connaissances de première main, qu’il n’est pas prudent de continuer. »

Cardenas-Martinez a souligné qu’il y avait « peu ou pas de circulation » sur la route pendant la poursuite de Robbins.

« Personne n’a été accidenté, aucune voiture n’a été détruite », a déclaré Covington. « Il y avait un peu de brouillard dans la région. Je sais que c’est un aspect que nous avons pris en compte pendant la poursuite. Cela s’est terminé aussi bien qu’on le souhaiterait. »

Covington a convenu qu’il y avait moins de circulation sur la route à 2 heures du matin par rapport à, disons, 14 heures.

« Cependant, si vous frappez quelqu’un à 2 heures du matin… pour la personne qui a été frappée, il n’y a aucune différence pour elle », a-t-il déclaré.

Alors que des centaines de décès sont causés chaque année par des poursuites policières aux États-Unis, le Police Executive Research Forum, financé par le ministère américain de la Justice et la National Highway Traffic Safety Administration, a étudié les poursuites policières et publié des directives en septembre dernier.

« Ce guide recommande l’adoption d’une norme qui autorise les poursuites uniquement pour les crimes violents et lorsque le fait de ne pas appréhender immédiatement le suspect présente une menace imminente pour le public », peut-on lire.

Le guide reconnaît qu’il peut y avoir des situations rares et exceptionnelles de conducteurs imprudents, mais que la prise de décision devrait tenir compte du fait qu’une poursuite améliorerait ou aggraverait la situation : « Par exemple, si un suspect commence à conduire de manière plus imprudente après l’intervention de la police, il est important d’interrompre la poursuite. »

— [email protected] ou 256-340-2438.