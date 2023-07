La police de Dallas arrête un tueur en série présumé qui, selon eux, a assassiné trois femmes

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

La police de Dallas a arrêté un homme qui, selon eux, a tué trois femmes dont les corps ont été retrouvés plus de trois mois dans la ville.

Oscar Sanchez Garcia, 25 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre dans la mort de Kimberly Robinson, 60 ans, et d’une femme non identifiée, selon le département de police de Dallas. Il est également le principal suspect du meurtre d’une troisième femme, Cherish Gibson, 25 ans.

M. Sanchez Garcia est détenu sous caution de 4 millions de dollars à la prison du comté de Dallas.

(DPD)

Le corps de Robinson a été retrouvé le 22 avril 22 dans une zone herbeuse sous un pont ferroviaire SART dans la ville. Le corps de Gibson a été retrouvé le 24 juin sur le même bloc près de la station DART.

La troisième victime a été retrouvée samedi à moins de huit kilomètres de l’endroit où se trouvaient les deux autres corps.

Un affidavit de mandat d’arrêt obtenu par les États de la WFAA que la police a lié le suspect aux meurtres en utilisant des enregistrements téléphoniques, des vidéos et des données d’un lecteur de plaque d’immatriculation qui a placé son véhicule et son téléphone dans les zones où les trois victimes ont été vues vivantes pour la dernière fois et où leurs corps ont été retrouvés.

Les corps de Robinson et de Gibson, qui auraient tous deux travaillé comme travailleuses du sexe, ont été retrouvés partiellement déshabillés avec des coups de couteau.

Les enquêteurs disent qu’un camion Ford bleu avec des « autocollants distincts sur le pare-brise arrière » a été vu à tous les endroits et a été enregistré au nom du suspect, qui vivait près de l’endroit où les corps de Gibson et Robinson ont été découverts.

Christine Martinez a déclaré à la station d’information qu’elle connaît M. Sanchez Garcia et sa famille depuis deux ans et habite le même triplex.

« C’est un gars calme, un gars froid », a-t-elle déclaré. « Il aime jouer avec les enfants. C’est pourquoi nous étions comme sous le choc.

Mme Martinez a ajouté que la femme du suspect était en « état de choc » après son arrestation.

« Elle est sous le choc. Et le fils demande juste son papa. Elle ne sait pas quoi lui dire. Il ne ressemble pas à cette personne qui ferait quelque chose comme ça.

Ce n’est pas la première interaction du suspect avec la police de la ville.

Les dossiers montrent qu’en mars, le suspect a été arrêté pour avoir prétendument frappé sa femme deux fois au visage après avoir utilisé sa carte bancaire pour acheter des couches sans demander, rapporté WFAA.

La fille de Robinson, Janetria Oliver, dit qu’elle est reconnaissante qu’une arrestation ait été effectuée dans cette affaire.

« Ma mère ne méritait pas ça, et je suis tellement contente qu’il ne soit plus dans la rue où il ne pourra blesser personne d’autre », a déclaré Mme Oliver.

« J’ai aussi prié pour les autres familles impliquées. Personne ne mérite que sa vie soit écourtée comme ça, et nous prions pour que justice soit rendue. »