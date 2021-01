La police de Dallas, au Texas, est revenue sur sa note de service demandant aux policiers de ne pas répondre aux appels au 911 concernant une série d’infractions, notamment le vol de voiture, les méfaits criminels et les dommages imprudents, affirmant qu’elle avait été envoyée «prématurément» après un tollé.

La note interne, qui a commencé à faire des tournées en ligne samedi, devait entrer en vigueur le lundi 4 janvier et aurait vu les policiers ne plus être envoyés au 911 pour des voitures volées, des méfaits criminels, des dommages imprudents, des graffitis, des enfants en fuite. et le vol d’identité parmi d’autres infractions.

Les répartiteurs du 911 ont plutôt été invités à demander aux victimes de déposer des rapports en ligne via le Dallas Online Reporting System (DORS).

Selon le document divulgué, l’exception devait être faite pour les appelants, qui n’ont pas accès à Internet ou si un preneur d’appel « Entend une perturbation ou une détresse continue » à l’autre extrémité du récepteur.

Les agents devaient également répondre aux appels par ailleurs sans priorité si le mécanisme de signalement en ligne ne fonctionnait pas.

Presque aussitôt que la note a été mise en ligne, elle a suscité un recul considérable. L’animateur de radio conservateur Mark Dallas a accusé la police «Une reddition complète à l’attaque contre la police», tandis que d’autres ont interprété les recommandations comme un appel aux armes.

«Nous pouvons donc commencer à tirer sur des gens sur notre propriété maintenant sans réponse? C’est ce que j’entends » un commentateur a dit.

« Si Dallas veut voir la formation de milices de quartier comme nous l’avons vu lors de la catastrophe de CHAZ / CHOP, voici comment procéder, » un autre intervint.

Il n’a pas fallu longtemps à la police de Dallas pour annuler le mémo qui n’avait pas encore été mis en œuvre. Cependant, le ministère n’a pas exclu que les lignes directrices seraient appliquées à l’avenir, affirmant que la force était « Toujours en phase d’évaluation sur cet élément. »

« Bien que des conversations aient eu lieu sur ce sujet, le mémorandum a été envoyé prématurément », ils ont dit.

Alors que certains ont applaudi le mouvement, d’autres ont fait valoir que la police est entrée dans un mode de contrôle des dommages dans le but de « apaiser » les critiques, et que le mémo pourrait être rétabli lorsque la poussière retombera.

