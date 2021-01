Pour lutter contre la menace des motards conduisant des véhicules sans casque, la police de Cyberabad a mis au point une nouvelle politique sur les casques. Au lieu d’imposer de lourdes amendes aux coureurs pour avoir voyagé sans casque, la police va désormais arrêter les vélos et saisir les deux-roues et ce n’est que lorsque les coureurs apporteront un casque que leurs vélos leur seront rendus.

Si quelqu’un est retrouvé sans casque sur les routes nationales, la police saisira son véhicule et le rendra seulement après avoir apporté un casque.

La politique va être mise en œuvre en plaçant des postes de contrôle spéciaux à sept endroits sous le commissariat. Ces lieux seront également sous 24 heures de surveillance policière.

S’adressant à News 18, SM Vijay Kumar, commissaire adjoint de la police-DCP de l’aile de la circulation, Cyberabad a déclaré: « Il ne sera plus possible de prendre des photos et d’envoyer des avis de payer des amendes, d’arrêter les véhicules pendant les chèques et d’écrire challan. Cela ne sauvera pas des vies. . Les agents des sept points de contrôle nouvellement mis en place identifieront et arrêteront les conducteurs sans casque. Leurs deux-roues seront saisis et ce n’est que lorsqu’ils reviendront avec un casque approprié qu’ils récupéreront leurs vélos. «

La mortalité dans les accidents de la route a baissé de près de 27% avec la mise en œuvre de la réglementation l’année dernière. Par rapport à 2019, la vie de près de 200 automobilistes avait été sauvée grâce à la bonne application des règles en 2020.

Les données sur les accidents de la route en 2020 ont révélé que les accidents étaient très fréquents sur les tronçons routiers de Rajeev Rahadari, de la route nationale 44 et de la route nationale 65 où les deux-roues sont conduits imprudemment sans casque et sont donc souvent la proie des véhicules lourds. Incidemment, le port du casque a montré une baisse significative du nombre de décès.

Les casques portés par les automobilistes doivent porter le marquage ISI.

«Les sanctions et les challans ne sont pas importants pour nous. Le but est de sauver la vie des automobilistes. Nous arrêterons les automobilistes sans casque et les informerons des accidents de la route. Nous ne rendrons le véhicule que lorsqu’ils auront le casque. le conducteur, le passager doit également porter un casque », a déclaré le DCP.

La police de la circulation de Cyberabad lance souvent des campagnes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les citoyens aux règles de la circulation.

N’oubliez pas de boucler votre #casque. Un challan pour ne pas attacher le casque correctement / ne pas mettre la sangle sera imposé. pic.twitter.com/AiCrSQD5yf – POLICE DE LA CIRCULATION DE CYBERABAD సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ (@CYBTRAFFIC) 4 janvier 2021

Le commissariat de police de Cyberabad fait partie d’Hyderabad et couvre la périphérie de la ville, y compris le centre informatique Cybercity.