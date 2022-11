La police de Crystal Lake émet 23 contraventions lors des efforts d’application d’Halloween – Shaw Local

Le département de police de Crystal Lake a émis 23 citations lors de son récent effort d’application de la loi pour Halloween, a annoncé l’agence dans un communiqué de presse.

Les contraventions comprenaient 13 pour distraction au volant, deux pour excès de vitesse, une pour violation de la ceinture de sécurité, une pour transport illégal d’alcool et une pour conduite avec un permis suspendu ou révoqué.

L’application renforcée faisait partie d’une initiative à l’échelle de l’État visant à retirer les conducteurs aux facultés affaiblies des routes et à augmenter le nombre d’automobilistes attachés pendant les vacances. La campagne s’est déroulée du 16 octobre au 1er novembre. Un accent particulier a été mis sur l’application de la loi pendant les heures de fin de soirée, lorsque les statistiques montrent que les décès liés à la conduite avec facultés affaiblies et sans ceinture se produisent.

L’effort a été financé à l’aide de fonds fédéraux pour la sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois et fait partie des campagnes à l’échelle de l’État Drive Sober ou Get Pulled Over and Click It or Ticket.