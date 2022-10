La police de Crest Hill arrête un suspect dans la fusillade de mardi – Shaw Local

La police de Crest Hill a déclaré avoir arrêté un suspect en lien avec une fusillade mardi après-midi.

Une personne a été abattue et hospitalisée lors de l’incident qui s’est produit vers 15 h 40 dans le bloc 1200 de Cedarwood Drive.

“On pense que l’état de la victime ne met pas sa vie en danger pour le moment”, a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Aucune autre information n’a été divulguée sur la victime ou le suspect.

“Un suspect a été localisé, est en garde à vue et il n’y a pas de menace immédiate pour le public”, a déclaré la police. “Il s’agit d’une enquête qui se développe rapidement et plus d’informations seront fournies le cas échéant.”

Les policiers présents sur les lieux de la fusillade ont prodigué les premiers soins d’urgence à la victime, qui a été transportée en ambulance à l’hôpital Ascension Saint Joseph – Joliet.