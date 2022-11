La police de Corman Park conteste les affirmations d’une femme selon laquelle elle aurait été forcée de marcher jusqu’à Saskatoon après la saisie d’une voiture

Une femme de Big River, en Saskatchewan, et son fils adulte ont fini par marcher le long de l’autoroute 12 dans le noir avec une marchette et des valises pendant près d’une heure dans la nuit du 15 novembre après qu’un agent du service de police de Corman Park ait saisi leur voiture.

Sur ce point, Sylvia Joseph, son fils Roddy Joseph et le chef du service de police de Corman Park, Ronald Chomyn, sont d’accord.

Ils ne sont cependant pas d’accord sur la façon dont la femme de 54 ans et son fils de 38 ans ont poussé ses affaires sur l’accotement de l’autoroute très fréquentée cette nuit d’hiver.

Sylvia dit que l’agent du parc Corman ne leur a pas laissé le choix après avoir saisi la voiture. La voiture a été saisie parce que Roddy, qui conduisait, avait été testé positif au cannabis lors d’un prélèvement oral par l’agent.

“Alors il dit:” Tu vas devoir emballer toutes tes affaires et trouver un trajet ou commencer à marcher “”, a déclaré Sylvia.

L’agent n’a pas offert la possibilité de changer de chauffeur pour qu’ils puissent continuer leur chemin.

Le chef Chomyn a déclaré que l’audio et la vidéo des interactions avaient été capturées sur une caméra corporelle. Chomyn a déclaré qu’il avait examiné les images, mais qu’il était incapable de les partager avec CBC.

Chomyn a déclaré qu’à aucun moment l’officier n’avait suggéré de marcher jusqu’à la ville en option.

“Notre officier a parlé au chauffeur, son fils, et a dit:” Je ne pense pas que ce soit sûr, c’est dangereux, vous devez organiser un trajet ou laissez-moi vous appeler un taxi “”, a-t-il déclaré.

“Elle a choisi de ne pas le faire. Et vous savez, légalement, nous ne pouvons pas empêcher quelqu’un de marcher sur l’autoroute.”

Le chef du service de police de Corman Park, Ronald Chomyn, se tient aux côtés de son agent. (Radio-Canada)

Conduite erratique

Corman Park est une municipalité rurale qui entoure Saskatoon.

Selon la police, l’interaction a commencé lorsque l’agent de Corman Park a commencé à suivre une Lincoln Town Car grise qui roulait vers le sud sur l’autoroute 12 vers 20 h HNC le 15 novembre. Il faisait sombre, venteux et environ -5 °C.

La voiture a attiré l’attention de l’officier parce qu’elle ne restait pas dans sa voie, a déclaré Chomyn.

Sylvia est membre de la Première Nation de Big River, à environ 220 kilomètres au nord de Saskatoon. Une fois par semaine, elle se rend de chez elle à Debden, près de la Première nation, à Saskatoon pour une dialyse à l’hôpital St. Paul.

Elle a dit que, le 15 novembre, elle avait commencé au volant, avec son fils de 38 ans, Roddy, sur le siège passager, mais ils se sont éteints à Blaine Lake lorsque Sylvia s’est fatiguée. Elle et Roddy ont tous deux confirmé qu’il avait fumé du cannabis plus tôt dans la journée.

Roddy a déclaré qu’il avait du mal à garder la Lincoln du milieu des années 90 droite dans sa voie parce qu’elle avait des problèmes de direction et de basse pression dans un pneu avant.

Roddy a dit qu’il avait réveillé sa mère quand ils ont été arrêtés. Cela s’est produit juste au sud de Martensville, là où la route 12 croise la route de canton 382. L’agent a vérifié le permis de Roddy, puis a emmené Roddy à son croiseur pour faire un prélèvement oral de cannabis.

L’écouvillon a été testé positif, ce qui, selon la loi, signifiait que la voiture de Joseph serait automatiquement mise en fourrière pendant trois jours. Ce billet était en fait pour 30 jours car, bien que Sylvia ait un permis valide, Roddy n’était pas autorisé à conduire, selon la police.

Suspension bord de route

Sylvia a déclaré que le gendarme leur avait dit qu’ils pouvaient soit appeler un taxi, demander à quelqu’un de venir les chercher – ou marcher. Elle a dit qu’elle n’avait pas d’argent pour un taxi.

“Nous n’avons pas d’argent. Quand je viens ici, le groupe me donne juste assez d’argent pour l’essence. J’achète quelque chose à boire et quelque chose à grignoter en chemin car c’est à deux heures et demie de route.” dit-elle.

Elle a dit qu’elle avait demandé si l’agent paierait le taxi et qu’il avait dit non.

Roddy a alors commencé à appeler la sœur de Sylvia à Saskatoon, mais elle s’occupait d’un autre membre de la famille et ne répondait pas.

Sylvia Joseph dans sa Lincoln Town Car. (Evelyn Halkett/Soumis)

Evelyn Halkett, la sœur de Sylvia, a déclaré qu’elle avait finalement allumé son téléphone après 21 h CST et découvert une série de SMS et de messages téléphoniques manqués de son neveu et de sa sœur.

Halkett a fourni des copies des messages horodatés à CBC.

“Bonjour ma Sissy. J’ai besoin que tu viennes me chercher. On a pris ma voiture pendant 30 jours”, lit le premier message, un texto à 20h16 CST.

Vient ensuite une série d’appels manqués – à 8h17, 8h19, 8h22, 8h24, 8h28, 8h29 – jusqu’à ce qu’Evelyn décroche finalement après 21h CST.

Elle a couru vers le nord hors de la ville pour récupérer sa sœur et son neveu.

“Alors je descends Idylwyld [Drive], passant Costco et donc je regarde sur ma gauche en pensant, OK, où sont-ils ? J’ai mal au cœur parce que c’est ma sœur qui marche avec son déambulateur, sa voiture a été emportée”, a-t-elle déclaré.

“J’étais presque au point d’accélérer parce qu’il faisait froid là-bas. Et elle pouvait à peine marcher, toutes ses affaires étaient empilées sur le déambulateur. Alors elle pousse ça.”

Sylvia a dit qu’elle s’exprimait maintenant parce qu’elle ne voulait pas que quelqu’un d’autre vive une expérience similaire.

“Je veux que ces flics prennent les choses en douceur avec les autochtones, tous les autochtones. Traitez-les équitablement comme tout le monde. Ne les traitez pas brutalement comme ce qu’ils m’ont fait.”

Chomyn a déclaré que la race n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé.

“Ce n’est pas une question de race. Cela n’a pas d’importance. Nous traitons tout le temps avec des membres des Premières Nations”, a-t-il déclaré.

Point de vue policier

Chomyn a déclaré que l’interaction avec le gendarme, de l’arrêt initial à la demande d’un prélèvement buccal jusqu’à l’arrivée de la dépanneuse, a duré environ une heure.

Il a déclaré que les images de la caméra corporelle montraient que les conversations entre Sylvia, Roddy et l’officier étaient civiles et non conflictuelles. Roddy, par exemple, ne s’est pas plaint ni n’a contesté la lecture positive du cannabis, a déclaré Chomyn.

Il y a deux étapes pour tester le cannabis sur le bord de la route.

Le test d’écouvillonnage oral que Roddy a effectué ne détermine pas exactement la quantité de THC dans le corps d’une personne, ni si une personne est réellement altérée par le cannabis dans son système. Cela donne simplement un résultat de réussite ou d’échec si quelqu’un a plus de 25 nanogrammes de THC dans son système.

Chomyn a déclaré que Roddy ne montrait aucun signe de faiblesse, il n’a donc pas été soumis à d’autres tests dans un poste de police.

Cependant, Chomyn a déclaré qu’une fois que l’agent avait déterminé que Roddy conduisait sans permis valide, il n’avait aucun pouvoir discrétionnaire sur la saisie du véhicule.

Chomyn a déclaré que l’officier avait parlé avec Sylvia après la saisie de la voiture.

“Il lui a demandé quel était le plan parce que le véhicule était saisi. Il a demandé si elle aimerait qu’il l’appelle un taxi, et elle a demandé s’il paierait pour cela … et il a dit non, nous ne payons pas pour taxis », a-t-il dit.

“Il a demandé si elle pouvait joindre quelqu’un pour les récupérer et elle a dit non. Et il a dit:” Alors, quel est ton plan? Et elle a dit : ‘Je vais marcher.’ Et elle s’est retournée et s’est éloignée et est retournée à la voiture et a commencé à sortir ses affaires.”

Chomyn a déclaré que l’officier, qui a un peu plus de deux ans d’expérience, ne pouvait pas les forcer à rester,

“Roddy avait reçu tous ses documents. Ce n’était pas une arrestation criminelle, il n’était pas en état d’arrestation. Ils n’étaient pas détenus après ce fait pour quelque raison que ce soit.”

Chomyn a déclaré que, compte tenu de la quantité de bagages impliqués et qu’il s’agissait de deux personnes, l’officier n’avait pas d’espace dans le croiseur pour les conduire dans la ville.

Plus tard, après que la dépanneuse ait récupéré la voiture, l’officier a conduit vers le sud pour vérifier leur progression, a déclaré Chomyn.

“Il a conduit vers le sud en direction de la ville à leur recherche et n’a pas pu les voir, alors il a supposé qu’ils étaient arrivés en toute sécurité, que quelqu’un s’était arrêté ou qu’ils avaient appelé le taxi”, a-t-il déclaré.

Roddy Joseph dit qu’il est encore secoué. (Radio-Canada)

Roddy a dit qu’il était encore secoué par ce qui s’était passé.

“Je me sentais juste moche de devoir marcher avec ma mère. C’est irréel”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas censé être comme ça.”

Chomyn a refusé de spéculer si l’agent aurait pu – ou aurait dû – contacter la GRC pour l’avertir que le couple marchait sur l’autoroute, ou si l’agent aurait réagi différemment s’il avait fait beaucoup plus froid cette nuit-là.

“Ils marchaient depuis l’endroit où ils se trouvaient par une nuit de moins cinq”, a-t-il déclaré.

“Le danger venait du trafic, ou quelque chose comme ça. Ce n’était pas des éléments.”