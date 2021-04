La police de Columbus interdit d’utiliser la force non létale lors de manifestations pacifiques

COLUMBUS, Ohio – Un juge fédéral a accordé vendredi une injonction préliminaire contre la police de Columbus, interdisant aux policiers d’utiliser des gaz lacrymogènes, du gaz poivré, des balles en bois et d’autres prétendues «forces non létales» contre des manifestants non violents.

Dans une décision en faveur de 26 manifestants qui prétendaient avoir été brutalisés par des officiers lors de manifestations l’année dernière, le juge en chef du district américain Algenon L. Marbley a écrit que certains officiers << n'avaient aucun respect pour les droits garantis par ce principe fondamental de la démocratie américaine. Cette affaire est la triste histoire de policiers, revêtus du pouvoir impressionnant de l’État, se déchaînent. »

Marbley, qui a ouvert sa décision de 88 pages vendredi avec une citation de Martin Luther King Jr., a également interdit à la police d’infliger «douleur ou punition pour dissuader les manifestants non violents» – ceux qui «scandent, confrontent verbalement la police, assis, se tenant la main. à l’approche de la police, à l’occupation des rues ou des trottoirs et / ou à la résistance passive aux ordres de la police. »

La décision exige de la police de Columbus qu’elle veille à ce que les caméras du corps et des véhicules «soient en bon état de fonctionnement et utilisées lors de chaque interaction» avec des manifestants non violents, et que les numéros de badge et / ou les cartes d’identité des agents soient clairement affichés «même lorsque des équipements anti-émeute sont portés».

John Marshall, avocat principal des plaignants dans cette affaire, a déclaré que la décision «aura un impact significatif sur la capacité de la police de Columbus à infliger des violences à des manifestants légitimes».

«Nous avons capturé grâce à des témoignages oculaires et en parcourant des milliers d’heures de vidéo, y compris des caméras corporelles, ce qui s’est réellement passé dans les rues de Columbus pendant les manifestations de Black Lives Matter», a déclaré Marshall. «Et ce qui s’est réellement passé, c’est que la police a attaqué avec vindicte des manifestants légitimes et pacifiques, croyons-nous, parce qu’ils protestaient contre la violence même que la police inflige depuis longtemps aux communautés de couleur.»

Les manifestants ont poursuivi la ville devant le tribunal de district américain de Columbus, alléguant avoir été brutalisés par la police lors de manifestations à la suite du décès de George Floyd le 25 mai dernier aux mains de l’ancien officier de Minneapolis Derek Chauvin, récemment reconnu coupable de meurtre dans cette affaire.

Les manifestations contre l’injustice raciale à propos de la mort de Floyd ont commencé à Columbus le 28 mai et se sont poursuivies en juillet.

Les plaignants ont déclaré dans les documents judiciaires qu’ils étaient «voués à la protestation non-violente, y compris la désobéissance civile aux règlements de circulation, de défilé et de rassemblement de masse, afin de susciter une attention urgente et généralisée du public sur la violence policière historique et continue dirigée à une écrasante majorité superviseurs et administrateurs de la police blanche », selon des documents.

Une grande partie de la plainte modifiée de 118 pages, déposée en septembre, décrivait en détail des incidents de ce que les plaignants qualifient de brutalité policière contre des manifestants non violents. Le dossier comprenait des photos d’entailles sanglantes, d’os brisés et de grosses ecchymoses causées par des balles en bois ou par des manifestants jetés au sol par des agents, selon les plaignants.

Les avocats des officiers et d’autres accusés ont rétorqué que la ville soutenait des manifestations pacifiques et légales et «interdisait déjà les traitements injustes ou préjudiciables fondés sur la race ou la couleur ainsi que l’utilisation d’une force excessive ou punitive».

Ils ont réitéré devant les tribunaux que des politiques et des procédures étaient en place pour protéger et donner la priorité au droit des citoyens de «manifester pacifiquement et légalement» et «interdire à la police de riposter contre les manifestants en raison de leur discours et de recourir à une force excessive et punitive».

Ils ont également noté que la ville avait révisé ses politiques pour résoudre les problèmes soulevés dans le procès et que «des manifestations importantes concernant des allégations de brutalité policière» avaient eu lieu à Columbus «sans aucun recours à la force».

Les plaignants ont demandé au tribunal d’émettre une injonction interdisant à la police de Columbus d’utiliser du gaz poivré, des balles en bois et d’autres armes non létales contre des manifestants non violents, ainsi qu’une compensation pour la manière dont ils ont été traités par les policiers.

Des poursuites similaires ont été déposées ailleurs. Un juge fédéral a interdit à la police de Los Angeles d’utiliser des lance-projectiles contre des manifestants. Une décision similaire a été rendue par un juge fédéral de l’Oregon.

Plus de 800 plaintes liées aux actions de la police lors des manifestations de Columbus ont été soumises à la ville. Une enquête subséquente menée par BakerHostetler, le cabinet d’avocats embauché par la ville, a abouti à 49 rapports, bien que seulement huit impliquent des allégations soutenues et un a abouti à des mesures disciplinaires. Cet agent a reçu des conseils documentés pour ne pas avoir rempli les documents appropriés.

La ville a également embauché un agent du FBI à la retraite pour enquêter sur toute inconduite criminelle potentielle de la part des agents lors des manifestations de l’année dernière. À ce jour, aucune accusation n’a été déposée.

En outre, la ville a commandé un examen de 250 000 $ de la réponse de la police lors des manifestations de l’année dernière par l’ancien procureur américain Carter Stewart et le John Glenn College of Public Affairs de l’Ohio State University.

