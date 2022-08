La police de Chicago affirme que le délit de fuite mortel semble intentionnel

Plus tôt cette semaine, BOSSIP a rendu compte du délit de fuite mortel à Chicago qui est devenu viral après que la vidéo de l’incident inquiétant a frappé les réseaux sociaux. Les images montrent un groupe d’hommes se disputant et se battant physiquement au milieu de la rue alors qu’ils sortaient de nulle part, une voiture roulant à toute allure à travers eux envoyant des corps voler. Le résultat fut trois morts et un blessé.

Depuis des jours maintenant, le département de police de Chicago aurait enquêté sur ce crime odieux (nous disons “prétendument” parce que, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas faire confiance au PD de Chicago), mais aucune piste sérieuse ne s’est concrétisée. Selon PERSONNESle département a publié une déclaration Captain Obvious-ish lors d’une conférence de presse lundi :

“Cela semble être intentionnel sur la base de ce que tout le monde a vu”, a déclaré lundi le chef des détectives du département de police de Chicago, Brenden Deenihan, lors d’une conférence de presse. “Il ne fait pas l’objet d’une enquête en tant que crime de haine pour le moment. Nous n’avons aucune preuve à l’appui que quelqu’un essayait de nuire à ces personnes en raison de leur race, de leur religion, etc. à ce moment-là. Cela peut changer une fois que nous aurons plus de témoins et un suspect.

Euh, qu’est-ce que ça aurait pu être d’autre si ce n’était intentionnel ? ? Il n’y a littéralement aucune chance que le conducteur d’une voiture roulant à ce qui semble être à 60 MPH n’ait pas vu une poignée d’hommes se diriger sur son chemin.

Ce qui n’a pas été mentionné lorsque l’histoire a éclaté au départ, c’est que le combat a commencé dans un bar LGBTQ + populaire et s’est répandu à l’extérieur. Le détective Deenihan dit qu’ils n’enquêtent pas actuellement sur un crime de haine, il va de soi qu’un tel crime est raisonnablement susceptible d’être le mobile.

Nous garderons un œil sur celui-ci jusqu’à ce que l’affaire soit résolue…