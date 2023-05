La police de Cary se joint à la campagne Click It or Ticket à l’échelle de l’État pour le Memorial Day – Shaw Local

Le département de police de Cary a annoncé qu’il intensifie l’application de la campagne « Cliquez dessus ou ticket » du Memorial Day, qui se déroulera jusqu’au 30 mai et rappelle aux automobilistes de boucler leur ceinture pour la sécurité. « Click It or Ticket » tire parti de l’application de la loi et de l’éducation pour sauver des vies.

Le week-end du Memorial Day marque le début officieux de l’été, une période populaire pour voyager pour rendre visite à la famille et aux amis. Que vous voyagiez dans le bloc ou à travers le pays, les automobilistes sont invités à boucler leur ceinture à chaque fois. Le port de la ceinture de sécurité peut réduire de 45 % le risque de blessure mortelle. Les ceintures de sécurité sauvent des vies au quotidien, mais elles ne sont efficaces que si elles sont utilisées.

Alors que l’Illinois a actuellement un taux de conformité d’utilisation de 93 %, les occupants sans ceinture représentent encore plus de la moitié des personnes tuées dans des accidents de véhicules à moteur. Le simple clic d’une ceinture de sécurité pourrait sauver des milliers de vies chaque année.

La campagne « Click It or Ticket » est administrée par le ministère des Transports de l’Illinois avec des fonds fédéraux pour la sécurité routière.