La police de Buffalo Grove détaille les appels répétés au domicile de Kisliak avant les meurtres – Shaw Local

La police de Buffalo Grove a répondu à 14 appels domestiques impliquant la famille Kisliak, la plupart d’entre eux dans les mois qui ont précédé la macabre découverte le mois dernier de cinq corps dans leur maison d’Acacia Terrace, selon des informations publiées mercredi.

La police effectuant un contrôle de bien-être le 30 novembre a trouvé les corps d’Andrei Kisliak, 39 ans; sa femme, Vera, 36 ans; sa mère, Lilia Kisliak, 67 ans; et ses filles, Amilia, 4 ans, et Vivian, 7 ans, dans ce que le chef de la police de Buffalo Grove, Brian Budds, a qualifié de scène “horrible”. Tous les cinq ont subi des blessures mortelles par “force tranchante”, ont indiqué les autorités.

La police a déclaré que des preuves indiquent qu’Andrei Kisliak a assassiné des membres de sa famille avant de se suicider.

Les rapports publiés mercredi détaillent les appels répétés ainsi que les tentatives d’aider Vera, notamment en la conseillant sur les ordonnances de protection, le divorce et la garde des enfants. La police a même fait venir une assistante sociale.

Les responsables du village ont déclaré que les appels à l’aide impliquant la famille Kisliak remontent à 2002. Un rapport du 28 décembre 2011 révèle que la relation a été troublée pendant des années.

La police a été appelée au 595 Elmwood Drive lorsque Vera a déclaré qu’Andrei – alors sa fiancée – l’avait “attrapée par le cou et l’avait giflée au visage tout en la poussant hors de la maison”.

Sur les 14 appels domestiques, Vera Kisliak était la plaignante pour 10 d’entre eux. Le premier était le 8 novembre 2018 et les autres entre le 11 juillet et le 30 septembre 2022.

Andrei Kisliak était le plaignant lors de trois appels – un en 2011 et les autres en août et septembre de cette année. Un tiers a appelé lors d’un incident domestique le 24 août.

La police a déclaré qu’Andrei Kisliak avait été arrêté deux fois. Le plus récent, pour violation d’une ordonnance de protection, remonte au 30 septembre, deux mois seulement avant les meurtres.

Les dossiers révèlent six occasions, une en 2018 et les autres en juillet et août 2022, lorsque les réponses de la police se sont terminées par des références aux services sociaux ou à d’autres agences compétentes. La police a également conseillé à Vera dès 2018 de poursuivre ou d’envisager un divorce.

En août, la police a conseillé à Vera d’envisager ou d’obtenir une ordonnance de protection.

Un travailleur social de la police travaillait également avec Vera et ses filles pour fournir des références.

Sur sept des 14 appels entre juillet et septembre 2022, Andrei et Vera ont été séparés soit à l’intérieur de la maison, soit à un autre endroit.

La police, après avoir répondu à un appel le 23 août, a proposé d’emmener Vera à l’hôtel, mais elle a refusé. Le 11 septembre, la police a conduit Andrei dans un motel.

Le 24 octobre, un peu plus d’un mois avant les meurtres, Andrei, se conformant à une ordonnance du tribunal, a remis une arme à feu à la police.

Les enregistrements des appels de répartition et les rapports d’incidents des incidents domestiques révèlent un couple traversant la tourmente d’un divorce amer avec les enfants au milieu.

• Le 11 juillet, Vera a déclaré à la police que son mari lui avait refusé l’utilisation de leurs véhicules, changé le mot de passe Wi-Fi de la maison et utilisé son numéro de sécurité sociale pour accéder à l’une de ses cartes de crédit.

• Le 28 juillet, la police a déclaré qu’elle avait découvert Andrei au sous-sol avec une autre femme. Andrei a déclaré à la police qu’il allait divorcer et qu’il était rentré chez lui avec une autre femme qui l’intéressait.

• Le 9 août, Andrei a appelé la police pour se plaindre que sa femme avait volé les clés de sa BMW. Plus tard dans la journée, Vera a appelé la police pour dire qu’Andrei l’avait enfermée, changeant les codes du garage et des portes arrière.

• Le 23 août, Vera a dit à la police que son mari « avait commencé à lui crier dessus et à menacer de la tuer » lorsqu’elle avait essayé de lui parler des projets de garderie des enfants. Elle a essayé de l’enregistrer sur son téléphone, mais, a-t-elle dit, “il a attrapé son téléphone et l’a jeté par terre”, selon le rapport d’incident.

Le village a publié les rapports sur son site Web. Les enregistrements peuvent être consultés sur www.vbg.org/2830acacia. En publiant les rapports, ni la police ni le village n’ont fait de déclaration.

