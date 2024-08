La police de Boston se tourne vers le public pour l’aider à retrouver le responsable de l’ouverture du feu sur une foule à Franklin Park, faisant cinq blessés dimanche soir.

« Nous devons tenir ces personnes responsables, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs individus responsables de cet acte odieux, comme tirer sur une foule », a déclaré dimanche soir le commissaire de police de Boston, Michael Cox, alors qu’il informait les médias d’une fusillade.

La fusillade a eu lieu sur Circuit Drive vers 20h43 après un festival dominicain, selon la police de Boston.

Cox a déclaré que les policiers étaient en train de dégager la circulation piétonnière lorsqu’ils ont entendu plusieurs coups de feu provenant de la foule. La zone s’est alors transformée en une vaste scène de crime sur laquelle ils ont dû travailler.

Les agents ont d’abord trouvé quatre victimes qui ont été emmenées à l’hôpital pour être soignées, puis une autre victime, selon Cox.

Toutes les victimes ont été blessées par balle, mais leur vie n’est pas en danger.

Cox n’a pas précisé l’âge des victimes mais les a identifiées comme étant 3 hommes et 2 femmes qui ont été abattus.

« L’enquête est en cours. Nous n’avons épargné aucune dépense ni aucune ressource policière à ce sujet. Vous ne pouvez pas venir dans notre ville et faire ce genre de choses sans vous attendre à être tenu responsable », a déclaré Cox.

Cox demande à toute personne présente au festival et susceptible d’avoir une vidéo de la fusillade de se manifester afin que le ou les tireurs qui ont tiré sur la foule soient tenus responsables.

« Cet incident a vraiment gâché un événement plutôt réussi pour les gens d’ici dans le sens où ces choses arrivent parfois lorsque des individus viennent et font des choses stupides et vous savez donc que nous allons les tenir responsables, c’est pourquoi nous avons besoin de l’aide et du soutien du public sur ce coup-là, mais cela ne devrait vraiment pas se produire dans notre ville, pas à notre époque », a-t-il déclaré.

Des photos de la scène lundi matin montrent la zone jonchée de bouteilles d’alcool et d’autres déchets.

La police de Boston a déclaré que cinq personnes avaient été blessées par balle dans le parc Franklin la nuit dernière. Selon la police, un festival dominicain se terminait et la police évacuait les gens lorsque des coups de feu ont été tirés sur une foule. Voici ce qui reste sur le terrain après le festival. @boston25 pic.twitter.com/qXbIsoEXl8 — Ryan Breslin (@ryanjbreslin) 19 août 2024

L’enquête est active et en cours.

Il s’agit d’une histoire en développement. Revenez régulièrement pour des mises à jour dès que de plus amples informations seront disponibles.

