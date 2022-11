La police de Bolingbrook procède à une arrestation dans le vol de la station-service Meijer – Shaw Local

La police a arrêté un homme lié à un vol en octobre à la station-service Meijer à Bolingbrook.

Deandre J. Sturdivant, 25 ans, du bloc 100 de Tecumseh Drive à Bolingbrook, a été arrêté deux fois la semaine dernière. La deuxième fois, c’était samedi, lorsqu’il a été arrêté pour des accusations liées au vol.

La première fois, c’était mardi lorsque la police a été informée d’un véhicule suspect dans le secteur de la station Meijer sur Weber Road, a indiqué la police de Bolingbrook dans un communiqué de presse.

“Le véhicule correspondait à la description d’un véhicule impliqué dans deux vols précédents à la station-service Meijer”, indique le communiqué.

La police a déclaré avoir tenté d’arrêter le véhicule, qui s’est enfui vers une résidence du bloc 100 de Tecumseh Drive. Là, le conducteur et le passager se sont enfuis à pied dans la résidence.

“Les agents ont pris contact avec le propriétaire et après une conversation productive ont réussi à convaincre les deux sujets qui ont fui de quitter la résidence”, indique le communiqué.

À ce moment-là, Sturdivant a été arrêté pour fuite et tentative d’échapper à un policier, conduite avec un permis révoqué, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et désobéissance à un panneau d’arrêt. Il a été emmené à la prison du comté de Will.

La police s’est ensuite rendue chez les résidents de Tecumseh Drive avec un mandat de perquisition “après une enquête approfondie et une consultation avec le bureau du procureur de l’État du comté de Will”, indique le communiqué.

Un mandat d’arrêt contre Sturdivant a été émis “après examen des preuves trouvées liées au vol antérieur” à la station-service Meijer, selon le communiqué. Sturdivant a ensuite été arrêté pour trois chefs de vol aggravé, de possession illégale d’une arme à feu et de possession illégale de munitions. Il a de nouveau été emmené à la prison du comté de Will samedi soir.

Le 26 octobre, la station a été cambriolée par un homme masqué qui a exigé de l’argent, a indiqué la police. Le braqueur n’a pas montré d’arme mais avait la main dans sa poche. Il s’est enfui à pied après avoir récupéré de l’argent à la caisse.