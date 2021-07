La police de Berlin enquête sur une descente de sédition au domicile de 5 officiers soupçonnés d’avoir diffusé des opinions racistes et de droite

La police de Berlin a annoncé mercredi qu’elle avait perquisitionné le « maisons et lieux de résidence » des accusés, ainsi que deux entreprises liées aux suspects. Les perquisitions ont été déclarées « à succès » et les autorités évaluent maintenant les preuves qui ont été recueillies.

Les mandats de perquisition ont été émis après que les suspects se soient révélés avoir partagé des documents d’extrême droite, racistes et anti-gouvernementaux dans un salon de discussion. Les messages ont déclenché une enquête sur les cinq agents pour « incitation aux masses et utilisation de symboles anticonstitutionnels » – faisant probablement référence aux croix gammées et autres symboles nazis, qui sont interdits dans le pays.

Le radiodiffuseur public allemand DW a déclaré que les raids faisaient partie d’une enquête criminelle en cours contre les cinq officiers sur d’éventuelles accusations de sédition.

L’enquête est liée à une répression en cours contre l’extrémisme d’extrême droite présumé parmi les forces de l’ordre du pays.

En juin, les autorités ont annoncé que 20 policiers du Land allemand de Hesse faisaient l’objet d’une enquête pour liens d’extrême droite. Les agents ont effectué de nombreuses perquisitions, tant dans des résidences privées qu’à l’intérieur du siège de la police de Francfort. La plupart des suspects impliqués avaient été accusés de participer à des groupes de discussion d’extrême droite. Dix-sept officiers de Hesse étaient soupçonnés d’avoir partagé des documents extrémistes ainsi que des symboles nazis. Les trois autres, qui étaient des surveillants, ont été accusés d’être au courant des conversations et de ne rien faire pour les arrêter. Les officiers à Berlin auraient fait partie du même groupe de discussion.

Un mois plus tôt, cinq officiers de la ville de Ludwigsburg, dans le sud de l’État allemand du Bade-Wurtemberg, avaient fait l’objet d’une enquête pour sédition possible après avoir partagé du contenu haineux dans une discussion de groupe.

Selon un rapport publié l’année dernière par l’Office fédéral de la protection de la Constitution, il y a eu plus de 1 400 cas suspects d’extrémisme de droite parmi les forces de l’ordre, l’armée et les forces de sécurité entre 2017 et 2020. que les extrémistes présumés ne représentaient qu’une infime fraction des forces policières et militaires du pays.

