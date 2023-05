La police de Berlin enquête sur Roger Waters pour avoir porté l’uniforme d’officier SS

La police de Berlin a déclaré avoir ouvert une enquête vendredi sur Roger Waters, fondateur de Pink Floyd après avoir été vu portant un uniforme SS lors d’un concert la semaine dernière dans la capitale allemande.

« Nous enquêtons sur des soupçons d’incitation à la haine publique car les vêtements portés sur scène pourraient être utilisés pour glorifier ou justifier le régime nazi, troublant ainsi la paix publique », a déclaré à l’AFP le porte-parole de la police de Berlin, Martin Halweg.

« Les vêtements ressemblent aux vêtements d’un officier SS », aurait ajouté Halweg.

Waters s’est produit le 17 mai à la Mercedes-Benz Arena d’Allemagne où, selon des journalistes locaux, un écran projetait les mots : « Le spectacle commencera dans 10 minutes et un tribunal de Francfort a statué que je n’étais pas un antisémite ». Il a poursuivi: « Juste pour être clair, je condamne l’antisémitisme sans réserve. »

LE FONDATEUR DE PINK FLOYD CONDAMNÉ POUR LE PORT DE L’UNIFORME D’OFFICIER SS « OÙ LES JUIFS ONT ÉTÉ DÉPORTÉS PAR LES NAZIS »

Cependant, après l’entracte du concert, Waters est monté sur scène vêtu d’un uniforme d’officier SS, avec un brassard rouge et un faux fusil. Derrière lui, un cochon gonflable flottait au-dessus de la foule avec des bannières de style Troisième Reich avec des marteaux croisés au lieu de croix gammées.

De plus, des écrans affichaient divers noms de victimes considérées comme tuées par des acteurs étatiques, dont George Floyd, l’activiste antinazie Sophie Scholl et Mahsa Amini, l’Iranienne dont la mort alors qu’elle était détenue par la « police de la moralité » a déclenché de grandes manifestations.

« Bonjour à tous sauf à Roger Waters qui a passé la soirée à Berlin (Oui Berlin) profanant la mémoire d’Anne Frank et des 6 millions de Juifs assassinés pendant la Shoah », a tweeté mercredi le compte Twitter officiel de l’Etat d’Israël.

Le Centre Simon Wiesenthal a également condamné l’événement et a appelé les autorités allemandes à poursuivre Waters pour avoir invoqué et déformé des images de l’Holocauste.

« Honte aux autorités de Francfort et à l’arène Mercedes Benz de Berlin – un endroit d’où les Juifs ont été déportés par les nazis – pour avoir fourni à l’antisémite #RogerWaters ce lieu pour son concert sans se soucier de la communauté juive », a tweeté le centre.

Il a ajouté : « L’Allemagne poursuivra-t-elle #RogerWaters pour distorsion de l’Holocauste ou les promoteurs se précipiteront-ils pour réserver l’antisémite pour des fêtes de haine 3-D anti-Israël + #antisémites déguisées en concerts ? »

Waters a déjà été critiqué et attaqué pour ce que beaucoup considéraient comme des attaques antisémites à la fois contre Israël et le judaïsme. En 2013, Waters a réalisé une cascade similaire en portant un brassard nazi, en tirant avec une fausse mitrailleuse et en utilisant un ballon en forme de cochon portant des symboles de régimes dictatoriaux avec l’étoile de David. En 2016, son acte a été condamné par le directeur national de la Ligue anti-diffamation, Abraham Foxman.

Waters a également critiqué la guerre russo-ukrainienne en affirmant qu’elle avait été fomentée par des « nationalistes extrémistes » en Ukraine provoquant la Russie. Le contrecoup de cette accusation a conduit Waters à annuler des concerts en Pologne.