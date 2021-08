La police de Berlin enquête sur des «présomptions de lésions corporelles» après qu’une vidéo virale montre un officier jetant une femme âgée au sol

Dans une déclaration à la chaîne sœur de RT, RT DE, la police de Berlin a révélé que la vidéo « est connu » au ministère et qu’ils ont initié « une enquête correspondante sur des lésions corporelles présumées ».

Le ministère a refusé de divulguer plus d’informations en raison de l’enquête en cours.

La vidéo des manifestations de verrouillage anti-Covid-19 dimanche a montré une femme âgée essayant de passer devant un officier. L’officier pouvait alors être vu tenant la femme par le cou avec les deux mains avant de la jeter avec force au sol, alors que d’autres manifestants l’affrontaient et aidaient la femme blessée.

















D’autres officiers de la vidéo pouvaient également être vus bousculer les manifestants.

Après que le clip soit devenu viral sur les réseaux sociaux, Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, a demandé de plus amples informations sur l’incident.

Environ 5 000 Allemands ont participé aux manifestations dimanche, avec environ 600 arrêtés après que les manifestations sont devenues chaotiques. Plusieurs clips montraient des policiers attaquant des manifestants avec leurs poings, des matraques et du gaz poivré, et un homme a même été violemment attrapé par la police et détenu pour avoir joué de la trompette.

Un policier a également été filmé en train de frapper un adolescent au visage alors qu’il était assis par terre.

D’autres personnes âgées ont également été prises dans des rencontres violentes avec la police. Un clip montrait une femme bousculée par un officier, tandis qu’une autre femme âgée pouvait déjà être vue allongée sur le sol, vraisemblablement ayant été bousculée quelques instants auparavant.

