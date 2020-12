La police allemande a arrêté deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans une série d’attaques d’extrême droite présumées qui se sont déroulées ces dernières années.

L’arrestation a été annoncée mercredi par le parquet de Berlin dans un mémoire message sur Twitter. Le procureur a déclaré que les deux individus seraient liés à la chaîne d’attaques qui a frappé l’arrondissement de Neukolln, promettant de divulguer plus de détails plus tard.

Les suspects ont été identifiés comme étant Sebastian T. et Tilo P. par les médias locaux, qui les ont décrits comme «Néo-nazis». Le duo aurait été sous le radar de la police pendant longtemps et aurait été soupçonné d’être les auteurs des attaques de Neukolln.

Neukolln, située dans la partie sud-est de la capitale allemande, a été témoin d’une chaîne d’attaques mystérieuses qui visaient des politiciens locaux de gauche, des syndicalistes, ainsi que d’autres personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans l’aide aux réfugiés. Les attaques, qui ont commencé au moins dès mai 2016, impliquaient un incendie criminel de voitures et d’autres biens, ainsi que l’émergence répétée de graffitis et de slogans offensifs, y compris des menaces de mort contre des militants et des politiciens de gauche.

Au total, quelque 23 incendies criminels et une cinquantaine d’autres incidents, supposés liés entre eux, ont été enregistrés à Neukolln. Les arrestations de mercredi sont devenues les premières liées aux troubles dans l’arrondissement.

Un manque flagrant de progrès dans l’affaire a également incité la police locale à avoir mal géré l’enquête. En octobre, deux enquêteurs spéciaux ont été nommés pour examiner quelque 70 incidents d’incendie criminel et de menaces, en particulier ceux qui se sont produits entre 2016 et 2018, évaluant la réponse de la police et trouvant d’éventuelles erreurs de sa part.

Les arrestations ont déjà été saluées par des politiciens de gauche. Martina Renner, députée allemande du parti Die Linke (The Lefty), a déclaré que les arrestations avaient eu lieu « la satisfaction » à ceux qui ont fait l’objet de menaces et d’autres harcèlements, ainsi qu’à ceux qui « Inlassablement pointé » contre les auteurs présumés depuis des années déjà.

Cela survient quelques jours après qu’un tribunal allemand a giflé Stephan Balliet, un extrémiste néo-nazi, d’une peine à perpétuité pour la fusillade dans la synagogue d’octobre 2019. L’attaque a fait deux morts et de nouvelles victimes ont été évitées car Balliet n’a pas réussi à pénétrer les portes de la synagogue. L’attaquant n’a exprimé aucun remords sur ses actions, décrivant les Juifs comme « ennemis » pendant le procès.

