La police de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas a besoin d’aide pour identifier 22 femmes et filles mortes | Nouvelles du monde

La police belge, allemande et néerlandaise demande l’aide du public pour identifier 22 femmes et filles qui, selon elle, ont été assassinées.

Les corps ont été découverts dans les trois pays européens entre octobre 1976 et août 2019.

« La plupart des 22 victimes sont mortes violemment, et certaines ont également été maltraitées ou affamées avant de mourir », ont déclaré Carina van Leeuwen et Martin de Wit dans un communiqué de la police néerlandaise, à l’origine de l’appel public.

Ils ont ajouté: « En partie parce que les femmes sont probablement originaires de pays autres que celui où elles ont été trouvées, leur identité n’a pas encore été établie.

« Il est possible que leurs corps aient été laissés dans nos pays pour empêcher des enquêtes criminelles. »

Ce tatouage a été trouvé sur l’avant-bras gauche d’une femme. Son corps a été découvert dans la rivière Groot Schijn à Anvers, en Belgique, en juin 1992. Photo : Interpol



« Nous tenons à souligner que nous recherchons des noms », a déclaré Carolien Opdecam, de la police belge.

« L’identité de la victime est souvent la clé pour percer les mystères d’une affaire. »

Certaines des femmes assassinées étant supposées provenir de régions spécifiques d’Europe de l’Est, leur identification peut également fournir des preuves sur les auteurs de ces crimes.

Anja Allendorf, de la police allemande, a déclaré: « Dans des enquêtes similaires, l’établissement de l’identité de la victime a finalement conduit à l’arrestation d’un suspect. »

Les forces de police des trois pays se sont réunies pour lancer l’opération Identifier Me via Interpol.

Une valise contenant le torse d’une femme a été retrouvée dans un canal à Amsterdam en septembre 1992. Les mains, les jambes et d’autres parties du corps de la victime ont été découvertes ailleurs. Photo : Interpol



Le groupe de police international a pour la première fois rendu publics certains détails de soi-disant notices noires qui sont utilisées pour rechercher des informations et des renseignements sur des corps non identifiés et pour déterminer les circonstances entourant le décès.

Les notices noires sont généralement diffusées en interne au sein du réseau mondial des forces de police d’Interpol.

Les cas froids incluent une femme avec un tatouage de fleur qui a été retrouvée dans la rivière Groot Schijn à Anvers, en Belgique ; la découverte d’un corps qui avait été brûlé dans une forêt à Altena-Bergfeld en Allemagne ; et les restes d’une femme âgée de 16 à 35 ans qui ont été retrouvés dans un sac dans la rivière IJ à Amsterdam, aux Pays-Bas.

La reconstruction faciale d’une femme dont le corps a été retrouvé enterré dans une forêt au nord-ouest de Berlin, en Allemagne, en novembre 1998. Elle était vêtue de vêtements pour hommes. Photo : Interpol



Des détails sur chaque cas ont été mis à disposition sur le Site Internet d’Interpol montrant des reconstructions faciales de certaines des victimes, ainsi que des vidéos et des photos d’objets tels que des bijoux et des vêtements qui ont été découverts sur les différents sites où leurs restes ont été jetés.

Il comprend également des informations telles que leur âge estimé, la couleur des cheveux et des yeux et d’autres caractéristiques physiques.

Les membres du public, en particulier ceux qui se souviennent d’un ami ou d’un membre de la famille disparu, sont invités à contacter leur équipe de police nationale compétente s’ils ont des informations.

Ce bracelet appartiendrait à une victime dont le corps a été retrouvé enveloppé dans du plastique à Amstelveen, aux Pays-Bas, en janvier 1995. Photo : Interpol



« Les notices noires permettent aux forces de l’ordre de collaborer et de partager des informations au-delà des frontières, contribuant ainsi à rapprocher les familles des personnes décédées et à traduire les délinquants en justice », a déclaré Susan Hitchin, coordinatrice de l’unité ADN d’Interpol.

« Les progrès technologiques dans les différents domaines de l’identification humaine médico-légale ont été importants pour aider à résoudre les cas non résolus. »