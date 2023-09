La violence policière et la corruption sévissent partout à Amerikkka, mais les gens essaieront toujours de vous convaincre qu’ils méritent le soutien du public.

Le département de police de Baton Rouge fait actuellement l’objet d’une enquête pour violations graves des droits civiques et violences contre des suspects présumés. Selon Actualités AP, le FBI a confirmé qu’il enquêtait sur des allégations concernant un centre de police ressemblant à une chambre de torture, surnommé « The Brave Cave », où des personnes auraient été détenues, battues, maltraitées, interrogées et fouillées à nu hors de la vue des le public. Une femme raconte qu’un policier l’a forcée à retirer ses vêtements tout en scrutant son corps avec une lampe de poche. Un autre homme affirme avoir été si violemment battu qu’il a eu besoin de soins médicaux avant de pouvoir être incarcéré.

C’est le bleu que les conservateurs exigent que vous « souteniez ».

À la lumière de ces allégations, la maire Sharon Weston Broome a ordonné la fermeture de l’établissement et a dissous l’unité des crimes de rue de la ville. L’un des officiers les plus centraux de l’enquête est le fils de l’actuel chef adjoint et a démissionné après avoir été arrêté pour simple coups et blessures.

Si vous vous en souvenez bien, la police de Baton Rouge a abattu Alton Sterling en 2016 après l’avoir identifié à tort comme un homme qui aurait « brandi une arme à feu » en public. Sterling portait des vêtements similaires à ceux du suspect et les agents ont estimé que c’était une raison suffisante pour mettre fin à ses jours sous une pluie de balles. En conséquence, la ville a versé un règlement de 4,5 millions de dollars à sa famille. Le chef de la police Paul Murphy a été embauché pour nettoyer le département de cette vermine après le meurtre de Sterling. Il aurait personnellement conduit le bureau du FBI à la Nouvelle-Orléans pour veiller à ce qu’ils enquêtent sur ces allégations.

« Des erreurs ont été commises », a déclaré Paul à l’Associated Press, reconnaissant que sa division des affaires internes n’avait initialement pas mené d’enquête. « Je vous promets que nous irons au fond des choses. »

Nous allons voir parce que nous sommes sûrs de regarder…