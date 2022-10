La police de Batavia espère que la photo mènera à une action contre le marquage de graffitis dans la ville et les réserves forestières – Shaw Local

BATAVIA – L’homme porte un T-shirt vert clair, une casquette noire à l’envers, des lunettes de soleil perchées sur son front au-dessus de ses yeux, une barbiche marron foncé et une légère chaume sur sa mâchoire et son cou.

Il regarde par-dessus son épaule tout en se tenant à côté de graffitis violets et blancs.

Si vous le reconnaissez, appelez la division des détectives de la police de Batavia au 630-454-2500 ou la police de la réserve forestière du comté de Kane au 630-232-5980.

La police de Batavia a posté la photo sur leur la page Facebookle qualifiant de personne d’intérêt en relation avec des incidents de marquage de graffitis dans la ville.

“Nous ne disons pas qu’il est un suspect ou quelque chose comme ça”, a déclaré le Sgt. a déclaré Gary La Barbera. “C’est une personne d’intérêt. … Une fois que nous aurons compris de qui il s’agit, nous pourrons avoir une conversation.

Les zones de Batavia sont taguées depuis septembre avec un marqueur ou un marqueur de peinture pour écrire P1-76 avec une flèche pointant vers le bas en bleu foncé ou noir, a déclaré La Barbera.

Le graffiti sur la photo, réalisé en blanc, semble être un symbole féminin avec une queue qui traverse une ligne droite vers la droite et passe par le haut d’un M majuscule. Un gribouillis et une flèche pointent vers le bas à partir de la ligne droite. À sa gauche se trouve quelque chose de violet avec un contour blanc et un carré blanc près du sommet. Le fond est masqué.

Les réserves forestières du comté de Kane, dans la partie non constituée en société du canton de Batavia, ont également signalé des graffitis à peu près au même moment où Batavia a commencé à en faire l’expérience, a déclaré La Barbera.

Le chef de la police de Forest Preserve, Paul Burger, a déclaré que la photo était une image fixe d’une vidéo à Fabyan East sur le pont de la passerelle au-dessus de la rivière Fox. Burger a déclaré qu’un citoyen avait pris une vidéo de l’homme sur la photo en train de faire le graffiti.

“Ils ont été témoins et l’ont filmé pour nous”, a déclaré Burger. “L’officier est sorti et a pris un rapport de police et a récupéré la vidéo comme preuve.”

Les graffitis dans la réserve forestière sont un problème depuis 18 mois, a déclaré Burger.

« J’ai été policier pendant 26 ans. Les graffitis sont toujours en cours », a déclaré Burger. “Selon la fréquence et le type de signature qu’ils laissent – et les témoignages oculaires – c’est ce qui nous aide à attraper la personne.”