La police de Barrie enquête sur l’explosion d’un engin piégé dans le stationnement de la rue Anne qui a déclenché des évacuations et des fermetures de routes

La police a verrouillé et évacué une partie de Barrie, en Ontario, mercredi, dans l’ouest de la ville, après une explosion dans un stationnement.

Peter Leon, coordonnateur des communications du service de police de Barrie, a déclaré que l’engin explosif improvisé (IED) aurait été placé sur un véhicule dans un stationnement de la rue Anne Nord et aurait explosé vers 3 heures du matin.

Les résidents ont appelé le 911 pour signaler avoir entendu une forte détonation.

La police enquête sur un incident survenu tôt le matin sur la rue Anne Nord à Barrie. Épouser. 27 septembre 2023 (Avec l’aimable autorisation de Michael Chorney/At the Scene Photography).

Leon a déclaré que les agents sont arrivés et ont trouvé deux véhicules endommagés.

Les résidents de l’immeuble adjacent et toutes les personnes se trouvant dans les immeubles voisins ont été immédiatement évacués.

La police a exhorté les habitants du quartier à s’abriter sur place et à rester à l’intérieur jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs routes du secteur ont été fermées, notamment les rues Anne et Wellington, la rue Anne et Gibbon Drive, ainsi que les promenades Leacock et Edgehill.

Des images aériennes d’un parking de la rue Anne Nord à Barrie, en Ontario, le mercredi 27 septembre 2023, montrent une enquête policière en cours. (CHOPPER CTV)

Leon a déclaré que l’unité de neutralisation des explosifs du service s’était rendue sur les lieux et avait effectué une « détonation contrôlée » sur un engin trouvé à 10 à 12 pieds de l’explosion initiale vers 8h30.

« Nous pensons qu’à ce stade, un engin explosif a été placé sur le véhicule à moteur garé dans le parking et qu’une partie de cet engin n’a pas explosé à ce moment-là, mais s’est délogée, et c’est l’engin qui a implosé à distance par notre explosif. unité », a déclaré Léon.

« C’était dans un jardin adjacent, à proximité. Il semblerait que l’engin qui a explosé sur le véhicule, il est possible qu’il se soit trouvé là à côté de ce véhicule ou d’une partie de cet engin qui a explosé, et il n’a tout simplement pas explosé à au moment de l’explosion », a-t-il ajouté.

Aucun blessé n’a été signalé parmi les résidents ou le personnel d’urgence.

« Nous aurions pu subir des dégâts importants », a déclaré Leon. « Nous avons pas moins de cinq immeubles d’habitation de grande hauteur, une maison de retraite et une communauté de quartier à proximité immédiate – cela aurait certainement pu être un résultat désastreux. »

La police a confirmé que l’unité K9 avait fouillé la zone et s’était assurée qu’aucun autre explosif n’avait été trouvé.

« Il ne fait aucun doute que la personne qui possédait ce véhicule ou qui l’utilisait, à tout le moins, était la cible », a déclaré Chris Lewis, analyste de la sécurité publique à CTV.

Lewis, un ancien commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, a déclaré que si la personne qui possède ou conduit le véhicule impliqué dans l’explosion coopère avec la police, une liste de suspects devrait être dressée assez rapidement.

« L’homme d’affaires moyen qui se dispute avec un partenaire ou la personne moyenne qui a une femme ou un mari qui n’est pas satisfait d’eux ne se donne généralement pas la peine de poser des bombes. C’est donc le crime organisé, ce sont les gangs, ce sont les motards, c’est quelque chose dans ce sens », a ajouté Lewis.

Les résidents ont été empêchés d’entrer ou de sortir de la zone pendant une grande partie de la journée.

« Ces précautions sont dans l’intérêt de la sécurité publique. Nous demandons au public d’être patient », a déclaré Leon. « Nous faisons ce que nous faisons pour votre bien-être mais aussi pour la sécurité et le bien-être de nos agents ainsi que du personnel des services d’urgence sur place. »

La police a rouvert la rue Anne vers 19h30

Bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée, la police affirme que l’enquête se poursuit alors que les détectives s’efforcent d’identifier la ou les personnes responsables de « cet acte criminel insensé ».

La police demande à toute personne disposant d’informations ou d’images de caméra embarquée du secteur de la rue Anne et d’Edgehill Drive au moment de l’incident de contacter les autorités ou Crime Stoppers pour rester anonyme.