La police de Barrie demande des réponses après l’explosion d’un engin piégé dans le stationnement de la rue Anne

Un jour après l’explosion d’un véhicule dans un complexe d’appartements de la rue Anne, la police de Barrie est retournée dans un quartier de l’ouest pour chercher des réponses.

La police a déclaré qu’un engin explosif improvisé (IED) aurait été placé sur un véhicule dans le parking du 108-A, rue Anne Nord et aurait explosé vers 3 heures du matin, surprenant les résidents, et beaucoup ont signalé au 911 avoir entendu une forte détonation.

Les agents sont arrivés, ont trouvé deux véhicules endommagés et ont immédiatement évacué les résidents de l’immeuble adjacent ainsi que toute personne à proximité.

« Aujourd’hui, le vrai travail commence réellement », a déclaré Peter Leon, coordonnateur des communications ministérielles du Service de police de Barrie. « Hier, c’était évidemment un exercice qu’il fallait entreprendre. Nous avons réussi à neutraliser la menace, mais maintenant nous avons les questions auxquelles il faut répondre, et ce sont des questions sur lesquelles non seulement la police se penche, mais nous savons que la communauté recherche également. »

Plusieurs routes du secteur ont été fermées tôt mercredi matin, notamment les rues Anne et Wellington, la rue Anne et Gibbon Drive, Leacock Drive et Edgehill Drive, mais ont été rouvertes mercredi soir.

Bien que l’explosion ait été confinée au parking, Leon a déclaré que la police avait parcouru les zones nord et sud le long de la rue Anne pour obtenir des informations.

« Au nord, il y a un certain nombre de résidences et au sud, ce sont principalement des commerces », a-t-il ajouté. « Encore une fois, quelqu’un va bénéficier d’une surveillance par caméra qui nous aidera. »

L’analyste de la sécurité publique de CTV et ancien commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Chris Lewis, croit que l’incident était ciblé.

Alors que les agents fouillent la zone, Lewis a déclaré que les médecins légistes s’efforceraient de déterminer de quoi l’appareil était fabriqué.

« Un IED est une sorte de bombe grossière, pour ainsi dire, mais certaines peuvent être très sophistiquées », a déclaré Lewis. « Le grand attentat à la bombe contre un bâtiment gouvernemental d’Oklahoma City a été provoqué par des choses comme des engrais et du carburant diesel que l’on peut acheter à la maison, mais à l’époque moderne, les gens peuvent trouver des matières explosives sur le marché noir. Ce n’est pas quelque chose que l’on peut trouver légalement. »

Lewis a ajouté que de telles explosions d’IED ne sont pas courantes en dehors du crime organisé sur le sol national.

« Les motards et la foule, même dans la région de Toronto et dans la région de York, ont subi de multiples attentats à la bombe », a-t-il déclaré. « Cela se produit à Barrie, mais cela ne signifie pas nécessairement que la cause de cela se trouve à Barrie. La ou les cibles visées se trouvaient à Barrie, mais cela signifie-t-il qu’elles ont fait quelque chose ici ou qu’elles sont associées à Barrie autrement que d’être ici ? Peut-être pas. »

Le propriétaire du véhicule n’a pas été identifié et la police n’a pas encore procédé à son arrestation.

Pendant ce temps, la police de Barrie a remercié les résidents pour leur coopération pendant que les agents faisaient face à l’explosion initiale et demande à toute personne ayant des informations de contacter la police ou Échec au crime.